Как выглядят модные джинсы в 2022-м: шесть трендовых моделей

Зимой и весной лучше отдать предпочтение широким и прямым моделям

Есть у некоторых модниц такое хобби — каждый сезон покупать новые джинсы. И складывать их красивой стопочкой на полке. При этом носить только самые любимые и проверенные. Давайте посмотрим, попали ли ваши любимые джинсы в тренды предстоящего сезона.

Стилист Наталия Лаврова назвала 6 модных трендов джинсов, которые должны пополнить ваш гардероб уже сегодня.

Широкие джинсы. Так называемые модели wide leg. Джинсы со стрелками (простроченные). Прямые джинсы. Можно и достаточно узкие и средней ширины. Рваные джинсы. Но только смотрите, не сильно рваные-драные. Достаточно прорезей на коленях, чтобы это более-менее деликатно выглядело. Джинсы с низкой посадкой. Если это позволяет фигура и тренд "нулевых" вам нравится. Укороченные джинсы. Но всегда смотрите, чтобы они были комплементарны вашей фигуре. Это могут быть и укороченные джинсы кюлоты, так и до середины щиколотки.

Добавим, что джинсы — это отличный вариант на все времена года. Какие модели брюк актуальны в зимнюю пору — смотрите в нашем предыдущем материале.