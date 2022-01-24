Как выглядят модные джинсы в 2022-м: шесть трендовых моделей
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Зимой и весной лучше отдать предпочтение широким и прямым моделям
Есть у некоторых модниц такое хобби — каждый сезон покупать новые джинсы. И складывать их красивой стопочкой на полке. При этом носить только самые любимые и проверенные. Давайте посмотрим, попали ли ваши любимые джинсы в тренды предстоящего сезона.
Стилист Наталия Лаврова назвала 6 модных трендов джинсов, которые должны пополнить ваш гардероб уже сегодня.
- Широкие джинсы. Так называемые модели wide leg.
- Джинсы со стрелками (простроченные).
- Прямые джинсы. Можно и достаточно узкие и средней ширины.
- Рваные джинсы. Но только смотрите, не сильно рваные-драные. Достаточно прорезей на коленях, чтобы это более-менее деликатно выглядело.
- Джинсы с низкой посадкой. Если это позволяет фигура и тренд "нулевых" вам нравится.
- Укороченные джинсы. Но всегда смотрите, чтобы они были комплементарны вашей фигуре. Это могут быть и укороченные джинсы кюлоты, так и до середины щиколотки.
Добавим, что джинсы — это отличный вариант на все времена года. Какие модели брюк актуальны в зимнюю пору — смотрите в нашем предыдущем материале.
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