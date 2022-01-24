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Как выглядят модные джинсы в 2022-м: шесть трендовых моделей

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Модные джинсы 2022 - стилист рассказала о самых актуальных Новость обновлена 24 января 2022, 09:02
Модные джинсы 2022 - стилист рассказала о самых актуальных

Зимой и весной лучше отдать предпочтение широким и прямым моделям

Есть у некоторых модниц такое хобби — каждый сезон покупать новые джинсы. И складывать их красивой стопочкой на полке. При этом носить только самые любимые и проверенные. Давайте посмотрим, попали ли ваши любимые джинсы в тренды предстоящего сезона.

Стилист Наталия Лаврова назвала 6 модных трендов джинсов, которые должны пополнить ваш гардероб уже сегодня.

  1. Широкие джинсы. Так называемые модели wide leg.
  2. Джинсы со стрелками (простроченные).
  3. Прямые джинсы. Можно и достаточно узкие и средней ширины.
  4. Рваные джинсы. Но только смотрите, не сильно рваные-драные. Достаточно прорезей на коленях, чтобы это более-менее деликатно выглядело.
  5. Джинсы с низкой посадкой. Если это позволяет фигура и тренд "нулевых" вам нравится.
  6. Укороченные джинсы. Но всегда смотрите, чтобы они были комплементарны вашей фигуре. Это могут быть и укороченные джинсы кюлоты, так и до середины щиколотки.

Добавим, что джинсы — это отличный вариант на все времена года. Какие модели брюк актуальны в зимнюю пору — смотрите в нашем предыдущем материале.

Теги:
#Мода #Стиль #Джинсы #Тренды #Мода 2022
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