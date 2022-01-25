Снимите это немедленно: 8 устаревших вещей, которые давно пора выбросить (фото)

Эти вещи пора спрятать подальше в шкаф, а то и вовсе выбросить.

Время идет, и мир меняется. Каждый день кто-то придумывает или открывает что-то новое. Не исключение и мир моды. Модельеры постоянно пытаются привносить что-то новенькое в дизайн одежды, или же стилизуют вещи из прошлого на "современный манер". К примеру, в 2022-м году трендовыми стали вещи в стиле 1960-х и 70-х годов и стиль 2000-х.

Однако помимо знаний трендов, нужно знать и "обратную сторону медали", то есть антитренды. Стилист Самал Молдибаева в своем блоге в Инстаграм — streetstyle_looks_, рассказала о неактуальных вещах в гардеробе, которые практически невозможно интересно стилизовать. Она отмечает, что эти вещи лишь занимают лишнее место в гардеробе.

Также стилист поделилась и примерами тех вещей, которые могут заменить устаревшие модели, не особо меняя привычный стиль модниц.

Устаревшие вещи в гардеробе и чем их заменить:

Трикотажный костюм. Обтягивающие модели лучше сменить на костюмы более свободного кроя.

Пальто на молнии и с капюшоном. Такие модели не выглядят современно. Лучше сменить такое пальто на более лаконичную и актуальную модель.

Воротник-хомут. Вещи с таким воротником уже отжили свое. Если вам важно, чтобы шея в свитере была закрытая, выбирайте модели с высоким воротом. Также не стоит выбирать слишком обтягивающие модели.

Пальто-платье. Такую модель лучше поменять на женственное пальто-халат или прямое пальто длины миди с поясом.

Тоненький жилет. Приталенные жилеты в горизонтальную стежку пора менять на более объемные модели со стежками в виде ромбов, квадратов или чего-то более сложного.

Пальто с декором. В моде сейчас лаконичность, поэтому лучше обратить внимание на модели без чрезмерных украшений.

Приталенные рубашки. Такой фасон уже изжил себя. Обратите внимание на рубашки и блузы более свободного кроя.

Платья из плотной ткани. Такие модели уже давно не актуальны. Их лучше заменить на модели из более легких тканей.

Ранее "Телеграф" писал о главных принципах выбора одежды, которые позволят выглядеть великолепно, не зависимо от того, что сейчас в тренде.