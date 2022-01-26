Пора в топку: вещи, которые не стоит носить весной 2022 года (фото)

Подборка вещей, которые не будут актуальны весной 2022-го года.

Совсем скоро закончится зима, и наступит долгожданная весна и тепло. А это значит, что все модницы скинут свои "шубки" и сменят сапоги на более легкую обувь. Напомним, что одними из самых трендовых вещей в 2022-м году стали вещи в стиле 1960-х и 70-х и стиль 2000-х годов. Однако сегодня мы расскажем о тех вещах, которые не стоит покупать на весну даже на распродажах.

Стилист Карина Каприэлова в своем мини-блоге в Инстаграм, который она ведет под ником karinakapri_stylist, рассказала о нескольких довольно стильных и актуальных вещах 2021-го года, которые не перешли в 2022-й. Она советует не покупать эти вещи, чтобы они не "осели" на полках ваших гардеробов.

Антитренды весны 2022:

Плисированные юбки. Если вы и надумали приобрести себе такую, то лучше выбирать необычные варианты.

Брюки с завязками. Такие модели уже совсем вышли из моды, не стоит их покупать.

Футболки с подплечниками. Подобные вещи — это уже вчерашний день.

Сумки на поясе или поясные сумки.

Велосипедки. Тренд 2021-года пора сменить на шорты в спортивном стиле. Однако их можно оставить, если есть возможность носить их в интересной комплектации.

Спортивный костюм. Бесспорно это очень удобно, но лучше его заменить на кэтсьют.

Классические балетки. Обратите внимание на балетки с застежкой посередине.

Чтобы быть стильной в новом году, вам также нужно знать о вещах, приобретая которые вы только зря потратите деньги. Какие пять вещей нельзя покупать, чтобы в итоге не разочароваться — смотрите в нашем предыдущем материале.