Голые щиколотки и черная обувь: 4 главных ошибки в зимних образах (фото)

Чтобы создать стильный зимний образ, нужно учитывать множество деталей.

Даже самый модный и сильный образ может испортить маленькая деталь, будь-то неуместная шапка или сумка. Поэтому составляя свой зимний теплый образ нужно просчитывать каждую мелочь. Для того чтобы ваш образ был успешен мы уже рассказывали о трендовых пуховиках и аксессуарах этого сезона.

Стилист Саша⁣⁣ Галкина в своем модном блоге в Инстаграм, который она ведет под ником sasha_simplefashion, рассказала о самых распространенных ошибках всех модниц, которые они совершают при составлении зимних образов. Именно таким деталям она и посвятила свой пост.

4 главных ошибки в зимних образах:⁣⁣⠀

⁣⁣Голые щиколотки. Во-первых, это холодно. А во-вторых, голая нога сильно выбивается из теплого зимнего образа. Сюда же можно отнести и капроновые носки. Вместо них лучше выбрать более плотные⁣⁣.⠀

⁣⁣Черная обувь в светлом образе (сюда же черная сумка в светлом образе). Наряды из светлых вещей очень капризные, и черная делать будет выбиваться и перетягивать на себя внимание. Исключение можно сделать в том случае, если образ собран в стиле колор-блок. ⁣⁣⠀

Диспропорция головы и тела. Может получиться, когда мы надеваем узкую шапку и объемную куртку⁣⁣.⁣⁣⠀

Сочетание сумки без четкой формы с объемным пуховиком. Сумку лучше выбрать структурированную, она добавит собранности в образ. ⁣⁣Главное не выбирать совсем классические строгие модели сумок. Они будут расходиться по стилю с пуховиком⁣⁣.

Ранее стилист Татьяна Базлова рассказала, что есть универсальные вещи, которые могут спасти ваш зимний образ. Подробнее — в материале "Телеграфа".