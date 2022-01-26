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Шуба-поперечка, пуховик "из прошлого" и устаревшие шапки: 10 главных антитрендов этой зимы (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Устаревшие модели шапок и верхней одежды - антитренды зимы-2022 Новость обновлена 26 января 2022, 20:59
Устаревшие модели шапок и верхней одежды - антитренды зимы-2022

Стилист рассказала, как не выглядеть зимой безвкусно и немодно

В морозную зиму можно одеваться не только тепло, но и стильно. И если вы будете соблюдать несколько простых правил, то выбранный образ подчеркнет достоинства вашей фигуры и скроет недостатки. Какие антитренды зимы 2022 года испортят ваш с "лук" – подробнее в материале "Телеграфа".

О том, какую одежду не стоит носить этой зимой, рассказывает стилист с ником milana.fashion в Инстаграм.

В топе самых популярных зимних сочетаний, которые окончательно и бесповоротно вышли из моды, стилист указывает 10 антитрендов

1. Куцая куртка и высокие сапоги

Так, короткий тесный пуховик и узкие джинсы, заправленные в высокие сапоги, смотрятся нелепо и дешево. Лучше выбирайте пуховик кроя oversize, а джинсы – прямые или широкие.

Так уже не носят
Так уже не носят

2. Пуховик с меховой отделкой

Наличие меховой опушки на капюшоне, манжетах, карманах или линии низа делает куртку менее практичной. При метели или дожде мех намокает и портит ваш образ.

Устаревшая модель пуховика
Устаревшая модель пуховика

3. Шуба-поперечка

Шубы-поперечки давно вышли из моды. По словам стилиста, такие модели визуально увеличивают фигуру за счет обилия горизонтальных линий.

Такая шуба - антитренд
Такая шуба - антитренд

4. Объемный пуховик и тонкая шапка

Не стоит надевать с объемной верхней одеждой тонкую трикотажную шапку. Так вы рискуете получить непропорционально маленькую голову на фоне объемного пуховика. Стилист советует выбирать более объемную шапку "бини" с отворотом, меховую панаму или косынку.

Непропорциональный "лук"
Непропорциональный "лук"

5. Шуба и картуз

Подобный "лук" – это "привет из прошлого". Так сочетали одежду году так в 2016-ом. Замените картуз, отмечает стилист, на трикотажный капор, дутую или кожаную утепленную косынку, объемную вязаную шапку "бини".

Неудачное сочетание головного убора с верхней одеждой
Неудачное сочетание головного убора с верхней одеждой

6. Пуховик – антитренд

Среди моделей, от которых нужно отказаться, стилист перечисляет пуховики:

  • пуховики по фигуре с ремнем или без,
  • куртки с обилием меха – как на самом пуховике, так и на капюшоне,
  • пуховики с юбкой,
  • лаковые пуховики.

Тогда как трендовыми пуховики являются куртки свободного кроя, oversize, короткие или удлиненные, но без лишнего декора и пушистого меха.

Разница налицо
Разница налицо

7. Меховые шапки, которые раньше носили вместе с шубой, шапки со стразами, цветами и вышивкой

Лучше остановите свой выбор на меховых, стеганных, кожаных, шерстяных панамах или косынках, актуальных этой зимой.

Такой декор - перебор
Такой декор - перебор

8. Водолазка, свитер или кардиган в обтяжку и из тонких материалов

Крой вещей должен быть свободнее. Стилист призывает не боятся брать одежду на размер больше и из плотных объемных материалов.

Стильный образ выден сразу
Стильный образ выден сразу

9. Джинсы "скинни"

Об этом антитренде стилисты говорят давно. Слишком длинные и узкие модели, которые визуально создают внизу "гармошку", выбеленные спереди (это дает объем в бедрах) – табу. Примерьте клеш или прямые джинсы: такие модели идут большему количеству девушек.

Слишком обтягивать себя джинсами не нужно
Слишком обтягивать себя джинсами не нужно

10. Трикотажный костюм

Трендовая вещь может указать на отсутствие вкуса, если вы наденете модели, облегающие фигуру и украшенные яркими деталями, стразами и декором. А вот свободный крой и нейтральные цвета – приветствуются. К слову, трикотажное платье так же не должно сидеть вплотную к телу. Стилист советует брать среднюю длину или ниже колена. А сочетать такое платье можно с высокими сапогами и ботинками.

Свободный крой - это тренд
Свободный крой - это тренд

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем заменить надоевшую шапку в зимний период. Стилисты предлагают массу необычных вариантов: от капора до косынки. Поэтому если вам надоело носить обычную шапку или вам она не идет – есть как минимум 7 трендовых альтернатив в выборе головного убора.

Теги:
#Мода #Одежда #Стиль #Антитренды #Пуховики
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