Шуба-поперечка, пуховик "из прошлого" и устаревшие шапки: 10 главных антитрендов этой зимы (фото)

Стилист рассказала, как не выглядеть зимой безвкусно и немодно

В морозную зиму можно одеваться не только тепло, но и стильно. И если вы будете соблюдать несколько простых правил, то выбранный образ подчеркнет достоинства вашей фигуры и скроет недостатки. Какие антитренды зимы 2022 года испортят ваш с "лук" – подробнее в материале "Телеграфа".

О том, какую одежду не стоит носить этой зимой, рассказывает стилист с ником milana.fashion в Инстаграм.

В топе самых популярных зимних сочетаний, которые окончательно и бесповоротно вышли из моды, стилист указывает 10 антитрендов

1. Куцая куртка и высокие сапоги

Так, короткий тесный пуховик и узкие джинсы, заправленные в высокие сапоги, смотрятся нелепо и дешево. Лучше выбирайте пуховик кроя oversize, а джинсы – прямые или широкие.

Так уже не носят

2. Пуховик с меховой отделкой

Наличие меховой опушки на капюшоне, манжетах, карманах или линии низа делает куртку менее практичной. При метели или дожде мех намокает и портит ваш образ.

Устаревшая модель пуховика

3. Шуба-поперечка

Шубы-поперечки давно вышли из моды. По словам стилиста, такие модели визуально увеличивают фигуру за счет обилия горизонтальных линий.

Такая шуба - антитренд

4. Объемный пуховик и тонкая шапка

Не стоит надевать с объемной верхней одеждой тонкую трикотажную шапку. Так вы рискуете получить непропорционально маленькую голову на фоне объемного пуховика. Стилист советует выбирать более объемную шапку "бини" с отворотом, меховую панаму или косынку.

Непропорциональный "лук"

5. Шуба и картуз

Подобный "лук" – это "привет из прошлого". Так сочетали одежду году так в 2016-ом. Замените картуз, отмечает стилист, на трикотажный капор, дутую или кожаную утепленную косынку, объемную вязаную шапку "бини".

Неудачное сочетание головного убора с верхней одеждой

6. Пуховик – антитренд

Среди моделей, от которых нужно отказаться, стилист перечисляет пуховики:

пуховики по фигуре с ремнем или без,

куртки с обилием меха – как на самом пуховике, так и на капюшоне,

пуховики с юбкой,

лаковые пуховики.

Тогда как трендовыми пуховики являются куртки свободного кроя, oversize, короткие или удлиненные, но без лишнего декора и пушистого меха.

Разница налицо

7. Меховые шапки, которые раньше носили вместе с шубой, шапки со стразами, цветами и вышивкой

Лучше остановите свой выбор на меховых, стеганных, кожаных, шерстяных панамах или косынках, актуальных этой зимой.

Такой декор - перебор

8. Водолазка, свитер или кардиган в обтяжку и из тонких материалов

Крой вещей должен быть свободнее. Стилист призывает не боятся брать одежду на размер больше и из плотных объемных материалов.

Стильный образ выден сразу

9. Джинсы "скинни"

Об этом антитренде стилисты говорят давно. Слишком длинные и узкие модели, которые визуально создают внизу "гармошку", выбеленные спереди (это дает объем в бедрах) – табу. Примерьте клеш или прямые джинсы: такие модели идут большему количеству девушек.

Слишком обтягивать себя джинсами не нужно

10. Трикотажный костюм

Трендовая вещь может указать на отсутствие вкуса, если вы наденете модели, облегающие фигуру и украшенные яркими деталями, стразами и декором. А вот свободный крой и нейтральные цвета – приветствуются. К слову, трикотажное платье так же не должно сидеть вплотную к телу. Стилист советует брать среднюю длину или ниже колена. А сочетать такое платье можно с высокими сапогами и ботинками.

Свободный крой - это тренд

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем заменить надоевшую шапку в зимний период. Стилисты предлагают массу необычных вариантов: от капора до косынки. Поэтому если вам надоело носить обычную шапку или вам она не идет – есть как минимум 7 трендовых альтернатив в выборе головного убора.