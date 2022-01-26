Шуба-поперечка, пуховик "из прошлого" и устаревшие шапки: 10 главных антитрендов этой зимы (фото)
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Стилист рассказала, как не выглядеть зимой безвкусно и немодно
В морозную зиму можно одеваться не только тепло, но и стильно. И если вы будете соблюдать несколько простых правил, то выбранный образ подчеркнет достоинства вашей фигуры и скроет недостатки. Какие антитренды зимы 2022 года испортят ваш с "лук" – подробнее в материале "Телеграфа".
О том, какую одежду не стоит носить этой зимой, рассказывает стилист с ником milana.fashion в Инстаграм.
В топе самых популярных зимних сочетаний, которые окончательно и бесповоротно вышли из моды, стилист указывает 10 антитрендов
1. Куцая куртка и высокие сапоги
Так, короткий тесный пуховик и узкие джинсы, заправленные в высокие сапоги, смотрятся нелепо и дешево. Лучше выбирайте пуховик кроя oversize, а джинсы – прямые или широкие.
2. Пуховик с меховой отделкой
Наличие меховой опушки на капюшоне, манжетах, карманах или линии низа делает куртку менее практичной. При метели или дожде мех намокает и портит ваш образ.
3. Шуба-поперечка
Шубы-поперечки давно вышли из моды. По словам стилиста, такие модели визуально увеличивают фигуру за счет обилия горизонтальных линий.
4. Объемный пуховик и тонкая шапка
Не стоит надевать с объемной верхней одеждой тонкую трикотажную шапку. Так вы рискуете получить непропорционально маленькую голову на фоне объемного пуховика. Стилист советует выбирать более объемную шапку "бини" с отворотом, меховую панаму или косынку.
5. Шуба и картуз
Подобный "лук" – это "привет из прошлого". Так сочетали одежду году так в 2016-ом. Замените картуз, отмечает стилист, на трикотажный капор, дутую или кожаную утепленную косынку, объемную вязаную шапку "бини".
6. Пуховик – антитренд
Среди моделей, от которых нужно отказаться, стилист перечисляет пуховики:
- пуховики по фигуре с ремнем или без,
- куртки с обилием меха – как на самом пуховике, так и на капюшоне,
- пуховики с юбкой,
- лаковые пуховики.
Тогда как трендовыми пуховики являются куртки свободного кроя, oversize, короткие или удлиненные, но без лишнего декора и пушистого меха.
7. Меховые шапки, которые раньше носили вместе с шубой, шапки со стразами, цветами и вышивкой
Лучше остановите свой выбор на меховых, стеганных, кожаных, шерстяных панамах или косынках, актуальных этой зимой.
8. Водолазка, свитер или кардиган в обтяжку и из тонких материалов
Крой вещей должен быть свободнее. Стилист призывает не боятся брать одежду на размер больше и из плотных объемных материалов.
9. Джинсы "скинни"
Об этом антитренде стилисты говорят давно. Слишком длинные и узкие модели, которые визуально создают внизу "гармошку", выбеленные спереди (это дает объем в бедрах) – табу. Примерьте клеш или прямые джинсы: такие модели идут большему количеству девушек.
10. Трикотажный костюм
Трендовая вещь может указать на отсутствие вкуса, если вы наденете модели, облегающие фигуру и украшенные яркими деталями, стразами и декором. А вот свободный крой и нейтральные цвета – приветствуются. К слову, трикотажное платье так же не должно сидеть вплотную к телу. Стилист советует брать среднюю длину или ниже колена. А сочетать такое платье можно с высокими сапогами и ботинками.
Ранее "Телеграф" рассказывал, чем заменить надоевшую шапку в зимний период. Стилисты предлагают массу необычных вариантов: от капора до косынки. Поэтому если вам надоело носить обычную шапку или вам она не идет – есть как минимум 7 трендовых альтернатив в выборе головного убора.
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