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Безвкусно и немодно: 7 устаревших зимних вещей, которые носят украинки

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Зима — прекрасное время для самовыражения Новость обновлена 27 января 2022, 10:42
Зима — прекрасное время для самовыражения

Эти вещи не стоит носить этой зимой, так как они уже не актуальны и не модные.

В холодные поры года многие модницы часто "разрываются" при выборе теплой одежды, ведь на первый план выходит вопрос: "Одеться тепло или стильно". Однако девушки забывают, что и в минусовую температуру можно выглядеть очень стильно, ведь дизайнеры продумывают и моду на теплые вещи. К примеру, этой зимой на пике лыжный стиль — и модно, и тепло.

Также в мире моды полно и актуальных в 2022-м году пуховиков и шуб, которые согреют вас в холод. Рассказывали мы и о стильных свитерах и кофтах. Однако есть и много антитрендов, которые многие продолжают носить, обосновывая свой выбор удобностью и практичностью. Именно о таких устаревших вещах и пойдет речь далее.

Что точно не стоит носить этой зимой:

  • Натуральный мех

Такие шубы "традиционно" считаются "признаком" высшего класса. Однако время идет и мода на такую верхнюю одежду уже прошла. Более того, многие экозащитники выступают против убийства животных ради меха, да и в моде сейчас экологичность.

  • Капюшоны (особенно с мехом)

Меховые капюшоны выглядят громоздко и нелепо, да и от сильных морозов они вас точно не защитят. А вот прическу подпортить могут.

  • Пояса

Нужно помнить, что пояс не всегда уместен и не со всеми вещами сочетается. При неудачном его применении, вы можете деформировать свою фигуру и прибавить себе визуально лишние килограммы.

  • Снуд или шарф-хомут

Теплый шарф, который точно сможет защитить от холода и действительно согреет, но, увы, они уже вышли из моды.

  • Угги

Простая и теплая обувь, которую часто многие девушки на зиму. Однако такой вариант обуви "сойдет" лишь для похода в продуктовый у дома или для поездки на дачу/в лес. "В свет" в них лучше не выходить. В добавок, такая обувь сложно сочетается с другими вещами, и, более того, может навредить вашему здоровью.

Нога в такой обуви быстро устает, и появляется риск возникновения плоскостопия.
Нога в такой обуви быстро устает, и появляется риск возникновения плоскостопия.
  • Колготки

Это отличный вариант для зимы, главное правильно подобрать необходимый цвет, фасон и толщину. К примеру телесные колготки не сочетаются с зимними вещами, и визуально увеличивают ногу.

  • Шапки

Шапку зимой носить нужно, однако также нужно знать какие. Шапка-ушанка на меху, расписные варианты с рюшами и окантовками — все это в топку. О самых стильных вариантах головных уборов мы писали ранее.

Носить пуховик, который согреет в любые морозы, можно очень стильно. Ранее мы писали с чем комбинировать шубу. В предыдущем материале мы рассказывали о том, с чем носить зимний пуховик, чтобы выглядеть на все 100%.

Теги:
#Мода #Стиль #Тренд #Зимняя мода
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