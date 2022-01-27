Безвкусно и немодно: 7 устаревших зимних вещей, которые носят украинки
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Эти вещи не стоит носить этой зимой, так как они уже не актуальны и не модные.
В холодные поры года многие модницы часто "разрываются" при выборе теплой одежды, ведь на первый план выходит вопрос: "Одеться тепло или стильно". Однако девушки забывают, что и в минусовую температуру можно выглядеть очень стильно, ведь дизайнеры продумывают и моду на теплые вещи. К примеру, этой зимой на пике лыжный стиль — и модно, и тепло.
Также в мире моды полно и актуальных в 2022-м году пуховиков и шуб, которые согреют вас в холод. Рассказывали мы и о стильных свитерах и кофтах. Однако есть и много антитрендов, которые многие продолжают носить, обосновывая свой выбор удобностью и практичностью. Именно о таких устаревших вещах и пойдет речь далее.
Что точно не стоит носить этой зимой:
- Натуральный мех
Такие шубы "традиционно" считаются "признаком" высшего класса. Однако время идет и мода на такую верхнюю одежду уже прошла. Более того, многие экозащитники выступают против убийства животных ради меха, да и в моде сейчас экологичность.
- Капюшоны (особенно с мехом)
Меховые капюшоны выглядят громоздко и нелепо, да и от сильных морозов они вас точно не защитят. А вот прическу подпортить могут.
- Пояса
Нужно помнить, что пояс не всегда уместен и не со всеми вещами сочетается. При неудачном его применении, вы можете деформировать свою фигуру и прибавить себе визуально лишние килограммы.
- Снуд или шарф-хомут
Теплый шарф, который точно сможет защитить от холода и действительно согреет, но, увы, они уже вышли из моды.
- Угги
Простая и теплая обувь, которую часто многие девушки на зиму. Однако такой вариант обуви "сойдет" лишь для похода в продуктовый у дома или для поездки на дачу/в лес. "В свет" в них лучше не выходить. В добавок, такая обувь сложно сочетается с другими вещами, и, более того, может навредить вашему здоровью.
- Колготки
Это отличный вариант для зимы, главное правильно подобрать необходимый цвет, фасон и толщину. К примеру телесные колготки не сочетаются с зимними вещами, и визуально увеличивают ногу.
- Шапки
Шапку зимой носить нужно, однако также нужно знать какие. Шапка-ушанка на меху, расписные варианты с рюшами и окантовками — все это в топку. О самых стильных вариантах головных уборов мы писали ранее.
Носить пуховик, который согреет в любые морозы, можно очень стильно. Ранее мы писали с чем комбинировать шубу. В предыдущем материале мы рассказывали о том, с чем носить зимний пуховик, чтобы выглядеть на все 100%.