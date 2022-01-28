Весной нас ждет бум на одежду в стиле СССР и 2000-х - стилист Кристина Алексийчук

Стилист Кристина Алексейчук рассказала, какие вещи будут в тренде этой весной и дала универсальные советы по созданию гармоничного образа.

Стилист и модный инфлюенсер Кристина Алексейчук в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказала, как стильно одеться этой зимой, какие вещи войдут в моду в весеннем сезоне и как составить универсальный базовый гардероб.

Как собрать стильный и главное теплый зимний гардероб и при этом не выглядеть колобком в ста слоях одежды?

- Это самая главная проблема девушек, потому что выглядеть красиво зимой и при этом не мёрзнуть — целое искусство. Первое, что следует добавить в гардероб — это майки, колготки, хорошее термобелье. Далее просмотреть стилевые приемы, выбрать наиболее приемлемые для себя и выделить день для экспериментов с гардеробом. Лучше заранее составить образы, их можно сфотографировать на себе в зеркале или на диване. Среди универсального способа утеплиться — тренд на многослойность. Можно интегрировать актуальный сейчас трикотаж в повседневные образы. Также сейчас очень популярны такие супер-тёплые аксессуары, как балаклава, капор, варежки.

Если переходить к практике, то вот готовые схемы стильных и тёплых зимних образов, которые я составляла для своего марафона по стилю.

1. Гольф + рубашка + жакет + любые брюки + верхняя одежда и обувь

2. Блуза + кардиган + брюки/юбка + верхняя одежда и обувь

3. Свитер (если свитер без высокой горловины добавляем футболку, чтобы она была видна, как нижний слой) + юбка + колготки + верхняя одежда и обувь

4. Трикотажный костюм или платье + жакет + верхняя одежда и обувь

5. Гольф + платье + колготки + верхняя одежда и обувь

6. Платье + свитер + колготки + верхняя одежда и обувь

У кого есть жилет, можно на футболку/гольф/рубашку, поверх жакет + удобный для вас низ.

Самая популярная зимняя вещь – пуховик. Какие модели сейчас актуальны?

- Модели базовых и ярких оттенков, как прямого кроя, так и ассиметричные объемные. Простёжка, чем интересней (ромбы, полоски, клетка), тем лучше. Главное избегать лишнего декора (поворозки, стразы, вышивка, мех). А если у вас есть пуховик, советуют обратить внимание на дублёнку. В этом сезоне такую верхнюю одежду можно назвать ультра-трендом. Так укорочённые, так и длинные варианты смотрятся одинаково круто!

А чем можно заменить шапку тем, кто их не любит, но и мерзнуть зимой не хочет?

- Среди актуальных вариантов: балаклава, капор, меховая панама, стёганная косынка.

Какие вещи потеряли свою актуальность в 2022-м году? Что можно отнести к списку антитрендов?

- Однозначно тонкий трикотаж, кожаные леггинсы, кроссовки на массивной платформе, и бермуды лучше заменить на короткие шорты. Ещё следует отметить, что начнут терять актуальность наши любимые спортивные костюмы (сочетание худи и джоггеров), а также костюмы в бельевом стиле.

А какая вещь обязательно должна быть в гардеробе в этом зимнем сезоне?

Свитер лучше выбирать крупной вязки

- Свитер! При выборе нового обращайте внимание на такие детали: крупная вязка, воротник поло, полосатый принт, длинные рукава, ну и по оттенкам, как базовые, так и яркие смотрятся и носятся хорошо.

Базовый гардероб – что это? Какие, по вашему мнению, вещи в него должны входить?

- Прежде всего — это основа, как гардероба, так и образов. Сюда можно отнести спокойные вещи классического кроя приглушённых и ахроматических оттенков (чёрный, серый, белый, темно синий и т.д.), без принтов. У каждого из нас это может быть разный набор вещей, зависит от образа жизни и предпочтений. Но зачастую это: футболка, рубашка, свитер, брюки, жакет, юбка и т.д.

В последнее время много говорят о том, что мода времен СССР и 2000-х возвращается. Какие конкретно это вещи и как и с чем их сочетать, чтобы выглядеть трендово, а не старомодно?

Цветочный принт будет очень актуален этой весной

- На данный момент это косынка, шапка-ушанка, свитер с горлом, пиджаки с подплечниками, большие сумки. Весной нас ждут джинсы с заниженной талией, тут важно выбирать не скинни, а объёмные модели. Кофты на змейке и куртки-бомберы уже начали появляться на голливудских знаменитостях. А также мягкие бра, цветочный принт, принт горошек и босоножки на каблуке с тонкими ремешками. Хочу отметить ещё проводные наушники. Кажется, весной будет бум.

Какая обувь сейчас на пике моды? Остаются ли в тренде кроссовки или они уже не столь актуальны, как раньше?

- Самым актуальным трендом в обуви весной будет платформа. Отсылка к стилю 70-х. Это цветные босоножки на очень большой подошве. А еще ботильоны и сапоги на шнуровке. Также лаковая обувь. Из привычных для нас моделей актуальными останутся казаки и челси. Кроссовки никогда не выйдут из моды. Только вот вместо массивных, с грубой подошвой стоит отдавать предпочтение лаконичным, классическим моделям или перейти на кеды.

Какие основные ошибки при создании гардероба совершают украинцы?

- Отправляются на шоппинг без четко поставленной задачи. Лучше заранее решить, какая вещь нужна и смотреть её, не покупать лишнего. Ещё во время покупки задать себе пару вопросов "куда и с какими вещами я буду это носить". И не покупайте вещи не по размеру, даже на распродажах. Мало кто потом действительно худеет.

Коко Шанель при выборе аксессуаров советовала снять последнее, что вы надели. А у вас есть какие-то универсальные советы по созданию гармоничного образа?

- Да. Собирать образы заранее, обращать внимание на детали, тренировать насмотренность. Но самое сложное — это работа с сочетанием цветов в образе. Наиболее выигрышные комбинации по оттенкам можно подсмотреть в работах знаменитых художников.