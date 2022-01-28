Укр

Стилист назвала главные ошибки украинцев в одежде: никогда так не делайте

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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По магазинам нужно ходить с определенной целью Новость обновлена 28 января 2022, 12:12
По магазинам нужно ходить с определенной целью

Не стоит покупать вещи на размеры меньше и идти в магазин без цели.

Чтобы правильно создать стильный образ, неважно зимний он или летний, нужно учитывать множество деталей, о некоторых из которых мы рассказывали ранее. Стоит отметить, что отличной возможностью пополнить свой гардероб модными вещами является распродажа. Что нужно покупать в период больших скидок, мы уже писали ранее, но как оказалось многие украинцы этих "правил" не соблюдают.

О самых распространенных ошибках при создании гардероба рассказала модный инфлюенсер и стилист Кристина Алексейчук в эксклюзивном интервью "Телеграфу". Она отметила, что основной ошибкой является шоппинг без четко поставленной задачи.

"Лучше заранее решить, какая вещь нужна и смотреть ее, не покупать лишнего" — отмечает стилист.

Также желательно во время покупок задавать себе вопросы, типа: "куда я в этом пойду", "с какими вещами я буду это носить" и т.д. Таким образом можно и сэкономить, не купив ненужную вещь, а также поможет сразу создать несколько стильных образов и сочетаний.

Часто девушки на распродажах покупают вещи не по размеру, если они им очень понравились, под предлогом "похудею и буду носить". Так делать тоже не нужно, ведь реально мало кто потом действительно худеет.

Напомним, что и в минусовую температуру можно выглядеть очень стильно, ведь дизайнеры продумывают и моду на теплые вещи. Однако они же и составляют списки уже вышедших из моды зимних вещей. Подробнее о неактуальных вещах зимнего сезона смотрите в нашем материале.

Теги:
#Мода #Стиль #Тренд #Зимняя мода
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