Стилист назвала главные ошибки украинцев в одежде: никогда так не делайте

Не стоит покупать вещи на размеры меньше и идти в магазин без цели.

Чтобы правильно создать стильный образ, неважно зимний он или летний, нужно учитывать множество деталей, о некоторых из которых мы рассказывали ранее. Стоит отметить, что отличной возможностью пополнить свой гардероб модными вещами является распродажа. Что нужно покупать в период больших скидок, мы уже писали ранее, но как оказалось многие украинцы этих "правил" не соблюдают.

О самых распространенных ошибках при создании гардероба рассказала модный инфлюенсер и стилист Кристина Алексейчук в эксклюзивном интервью "Телеграфу". Она отметила, что основной ошибкой является шоппинг без четко поставленной задачи.

Читайте также: Категория Мода Безвкусно и немодно: 7 устаревших зимних вещей, которые носят украинки Эти вещи не стоит носить этой зимой, так как они уже не актуальны и не модные.

"Лучше заранее решить, какая вещь нужна и смотреть ее, не покупать лишнего" — отмечает стилист.

Также желательно во время покупок задавать себе вопросы, типа: "куда я в этом пойду", "с какими вещами я буду это носить" и т.д. Таким образом можно и сэкономить, не купив ненужную вещь, а также поможет сразу создать несколько стильных образов и сочетаний.

Часто девушки на распродажах покупают вещи не по размеру, если они им очень понравились, под предлогом "похудею и буду носить". Так делать тоже не нужно, ведь реально мало кто потом действительно худеет.

Напомним, что и в минусовую температуру можно выглядеть очень стильно, ведь дизайнеры продумывают и моду на теплые вещи. Однако они же и составляют списки уже вышедших из моды зимних вещей. Подробнее о неактуальных вещах зимнего сезона смотрите в нашем материале.