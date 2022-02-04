8 главных трендов из 2000-х, которые обретут популярность этой весной (фото)

Платформа и бриджи возвращаются из прошлого

Отправляясь на весенний шоппинг нужно понимать, что наши покупки должны служить не один сезон и не стоит скупать все горячие тренды. Однако на них лучше смотреть как на новые идеи, которые мы можем интерпретировать в нашем стиле, а не как на что-то обязательное. Но, в любом случае, информация о главных тенденциях в моде никогда не будет лишней.

Стилист Самаль Сан перечислила восемь главных трендов, которые обязательно должны быть в вашем гардеробе этой весной.

Платформа

Самый главный признак трендовой обуви приближающейся весны — массивная платформа, максимально огромная, в сочных, ярких оттенках.

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Бикини-топы

Кроп-топы, к которым мы уже успели привыкнуть и внедрить в свой гардероб, транформируются в новую вариацию тренда — бикини-топы. Тут в своих образах можно использовать верх от своего любимого купальника.

Бриджи

Хорошая новость для любителей моды 2000-х — к нам возвращается один из ярких маркеров нулевых — бриджи. В общем, меняем уже привычные нам бермуды на их облегающих собратьев и стильно шагаем в весну.

Сумки оверсайз

Сумки огромных размеров, куда мы можем вместить книгу, косметичку, ноутбук, документы и еще кучу мелочей, которые могут потребоваться нам в течении дня, снова занимают топовые места во всех модных рейтингах.

Колор-блокинг

Из тренда на яркие насыщенные оттенки вытекает тренд на их яркое контрастное сочетание, Color Block. Носим два-три ярких оттенка, но в таких образах лучше не использовать дополнительные аксессуары, чтобы не перегружать образ.

Заниженная талия

Для многих возвращение тренда на низкую посадку не самая радостная новость. Для тех же, кто планирует внедрять его в свой гардероб, нужно понимать, что это совсем не те скинни джинсы, которые мы носили в 2000-х. Актуальные джинсы на низкой талии сейчас очень свободного фасона, напоминают свободные бойфренды и мешковатые baggy.

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Мини-юбки

Довольно долго трендовой длиной считалась миди, но сейчас, после нескольких лет забвения в моду снова возвращаются смелые мини-юбки, так что очень скоро короткие юбки заполнят полки магазинов и бутиков.

Кроше

Один из самых женственных трендов этой весны — кроше. Ажурная вязка будет составлять основу летнего гардероба. В этой технике можно будет найти все — от топов и платьев до брюк и элегантных костюмов.

Стоит добавить, что без красивой обуви не обходится ни один стильный наряд. Ранее стилист показала несколько ключевых моделей, которые будут актуальны этой весной.