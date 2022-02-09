Вне моды: вещи, которые никогда не теряют своей актуальности (фото)
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Эти вещи практически без изменений проходят сквозь десятилетия.
Все мы знаем, что мода циклична, и каждый сезон или год популярные тренды сменяются на новые, которые со временем также сменятся, и так по кругу. Однако есть такая одежда, которая своей актуальности не теряет никогда.
Имиджмейкер Оксана Денисова на своей станице в Инстаграме рассказала какие же вещи находятся не моды, что делает их универсальными. А также стилист поведала о преимуществах подобной одежды в гардеробе.
Вещи, которые всегда в тренде:
- Джинсы
- Тренч
- Пальто
- Белая рубашка
- Водолазка
- Косуха
- Белая футболка
- Лодочки
- Кеды
Преимущества таких вещей:⠀
- Могут легко составить базу гардероба⠀
- Отлично сочетаются с другими вещами и позволяют сделать максимум стильных комплектов.
- Вещи не на один сезон, поэтому можно купить дороже, но качественнее.⠀
Основное правило при покупке такой одежды — выбирать более базовые вещи, без лишних элементов и декора, потому что необычный крой сложнее сочетается с имеющимся гардеробом и быстрее выходит из моды.⠀
Напомним, что в эксклюзивном интервью "Телеграфу" стилист и модный инфлюенсер Кристина Алексейчук рассказала, с чем сочетать тренды из прошлого, чтобы не выглядеть старомодно.
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