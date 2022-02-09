Вне моды: вещи, которые никогда не теряют своей актуальности (фото)

Эти вещи практически без изменений проходят сквозь десятилетия.

Все мы знаем, что мода циклична, и каждый сезон или год популярные тренды сменяются на новые, которые со временем также сменятся, и так по кругу. Однако есть такая одежда, которая своей актуальности не теряет никогда.

Имиджмейкер Оксана Денисова на своей станице в Инстаграме рассказала какие же вещи находятся не моды, что делает их универсальными. А также стилист поведала о преимуществах подобной одежды в гардеробе.

Вещи, которые всегда в тренде:

Джинсы

Тренч

Пальто

Белая рубашка

Водолазка

Косуха

Белая футболка

Лодочки

Кеды

Преимущества таких вещей:⠀

Могут легко составить базу гардероба⠀

Отлично сочетаются с другими вещами и позволяют сделать максимум стильных комплектов.

Вещи не на один сезон, поэтому можно купить дороже, но качественнее.⠀

Основное правило при покупке такой одежды — выбирать более базовые вещи, без лишних элементов и декора, потому что необычный крой сложнее сочетается с имеющимся гардеробом и быстрее выходит из моды.⠀

Напомним, что в эксклюзивном интервью "Телеграфу" стилист и модный инфлюенсер Кристина Алексейчук рассказала, с чем сочетать тренды из прошлого, чтобы не выглядеть старомодно.