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Вне моды: вещи, которые никогда не теряют своей актуальности (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Вещи, которые можно назвать универсальными Новость обновлена 09 февраля 2022, 18:20
Вещи, которые можно назвать универсальными

Эти вещи практически без изменений проходят сквозь десятилетия.

Все мы знаем, что мода циклична, и каждый сезон или год популярные тренды сменяются на новые, которые со временем также сменятся, и так по кругу. Однако есть такая одежда, которая своей актуальности не теряет никогда.

Имиджмейкер Оксана Денисова на своей станице в Инстаграме рассказала какие же вещи находятся не моды, что делает их универсальными. А также стилист поведала о преимуществах подобной одежды в гардеробе.

Вещи, которые всегда в тренде:

  • Джинсы
  • Тренч
  • Пальто
  • Белая рубашка
  • Водолазка
  • Косуха
  • Белая футболка
  • Лодочки
  • Кеды

Преимущества таких вещей:⠀

  • Могут легко составить базу гардероба⠀
  • Отлично сочетаются с другими вещами и позволяют сделать максимум стильных комплектов.
  • Вещи не на один сезон, поэтому можно купить дороже, но качественнее.⠀

Основное правило при покупке такой одежды — выбирать более базовые вещи, без лишних элементов и декора, потому что необычный крой сложнее сочетается с имеющимся гардеробом и быстрее выходит из моды.⠀

Напомним, что в эксклюзивном интервью "Телеграфу" стилист и модный инфлюенсер Кристина Алексейчук рассказала, с чем сочетать тренды из прошлого, чтобы не выглядеть старомодно.

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#Мода #Стиль
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