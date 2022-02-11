Укр

"Как у мамы" нельзя: антитренды украшений этой весной (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
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Бижутерия, которая вышла из моды
Бижутерия, которая вышла из моды

Стилист назвала украшения, которые испортят стильный современный образ

Какая женщина не хочет украсить свой лук золотыми сережками или антикварным колечком? В мире украшений есть свои тренды, которые красиво дополнят любой женский наряд. Однако мода циклична не только для одежды, но и для бижутерии.

Стилист под ником stylist.ksu в Инстаграме рассказала, какие украшения потеряли актуальность, а также, какие есть альтернативы антитрендам.

Какие украшения выйдут из моды в новом сезоне

Комплекты из серёжек, подвески, кольца и браслета вместе не носим. Но и не выбрасывайте! Просто носите их по отдельности. Сочетайте с другими вашими украшениями, ищите между ними что-то общее: металл/камень/звенья.

Жемчужная нить при неумелой стилизации (а зачастую именно так и происходит) запросто может накинуть вам пару десятков лет и превратить вас в бабульку. Чтобы этого не произошло, носите жемчуг в сетах с цепями золотого или серебряного цветов.

Подвески с первой буквой имени, браслеты с шармами. Если вам уже больше 12 лет, то носить такие украшения не стоит. В качестве замены стилист предлагает браслет/цепочку с одной лаконичной подвеской.

Винтаж. Мало кто умеет красиво стилизовать винтажные украшения в повседневных образах. Лучше оставьте их в шкатулке как семейную реликвию. В ту же шкатулку положите украшения "Как у мамы".

Серьги-кисточки. Хотите висюльки? Носите на выход длинные серьги из цепочек или с дорожкой из страз.

Браслеты, соединяющиеся с кольцом из сериала "Клон", серёжки с восточными мотивами — то же самое, что и винтаж. Их невозможно внедрять в повседневные образы. Помните об уместности.

Бисер, витиеватые цветочки, бабочки и прочие "мимимишности". Бисер — это стиль бохо. Если вы не носите этот стиль, значит и от бисера тоже лучше воздержаться.

Ранее "Телеграф" писал, как правильно сочетать серьги, кольца и цепочки, чтобы выглядеть стильно, но не перегружено.

Теги:
#Мода #Стиль #Украшения #Антитренды #Мода 2022
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