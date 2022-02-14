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Не стоит выбрасывать, но и не нужно носить в 2022-м году: аксессуары, которые стали антитрендами

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Какие украшения не нужно покупать в 2022 году
Какие украшения не нужно покупать в 2022 году

От выбора аксессуаров напрямую зависит успех всего образа.

Многие считают, что украшения, в отличие от одежды, не может потерять актуальность, однако это совсем не так. В "мире" украшений также есть свои "законы": тренды и антитренды. О части устаревших аксессуаров мы уже писали, однако "Телеграф" хочет продлить эту тему.

Стилист, которая ведет свой модный блог под ником o.b.e.z.i.a.n.a, рассказала на своей странице в Инстаграме от каких аксессуаров стоит оказаться в 2022-м году, ведь они уже устарели. Однако имиджмейкер отмечает, что выбрасывать эти украшения не стоит, ведь мода все же циклична, но в 2022-м году — это антитренды.

Антитренды украшений 2022:

Чокеры из бархата, кожи или каучука. Эти украшения вновь вошли в моду несколько сезонов назад, но сегодня они возглавляют чарт антитрендов. Зато супер-популярными стали чокеры-бусы из ярких натуральных камней, бисера или жемчуга.

Камушек на леске. Еще несколько сезонов назад все охотились за камешками на леске, отдавая за этот маленький аксессуар любые деньги, но сегодня это украшение перестало быть актуальным.

Серьги-кисточки. Серьги-кисточки вернули в моду Пол Пуаре и Жак Картье. Кутюрье вдохновились восточными мотивами и использовали в своих коллекциях эти аксессуары, а мастерицы по изготовлению бижутерии подхватили этот тренд. Настало время их отложить.

Браслет в стиле "Пандора".

Серьги с перьями. Они также к нам пришли из восточных культур, жарких стран. Еще пару лет назад серьги-перышки актуально смотрелись даже с вечерним нарядом, но сегодня перешли в раздел антитрендов. А если уж очень любите эту форму в аксессуарах, лучше выбрать перья, выполненные из металла.

Ранее "Телеграф" писал, как правильно сочетать серьги, кольца и цепочки, чтобы выглядеть стильно, но не перегружено.

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#Мода #Стиль #Тренд
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