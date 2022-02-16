Укр

5 ошибок при выборе обуви, которые допускает каждая женщина (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Подходить к выбору обуви нужно грамотно
Подходить к выбору обуви нужно грамотно

Обувь — один из важнейших элементов гардероба.

Чтобы образ был закончен важно правильно подобрать к нему аксессуары, об антитрендах которых мы писали ранее, а также обувь. Именно она задает общее настроение всему наряду, и может как актуализировать и внести огонь даже в скучный базовый комплект, а может и напрочь все испортить.

Стилист Екатерина Соколовская в своем модном мини-блоге в Инстаграм, который она ведет под ником open_your_style, рассказала, какие ошибки чаще всего совершают женщины при выборе обуви. Она отмечает, что важно не только разбираться в том, какая обувь актуальна, а какая уже устарела, но и обращать внимание на детали, ведь от обуви зависит то, какой будет ваша походка и насколько красивым будет силуэт.

Стоит отметить, что эти ошибки относятся как к зимней обуви, так и летней, а также и к спортивной, классической и повседневной.

Главные ошибки при выборе обуви

  • Сильное облегание, миниатюрные детали, тонкая подошва или каблук — это делает полные ноги зрительно еще полнее.
  • Наличие декора. Такая обувь быстро надоедает, и "работает" только в комплекте с определенным образом.
  • Неправильная высота обуви визуально искривляет ногу.
  • Закрытая обувь, которая заметно отличается по цвету от брюк или колготок, лишь укорачивает ноги.
  • Обувь не подходит к образу. Важно, чтобы сапоги/туфли/кроссовки продолжали образ, а не "выпадали" из общего стиля наряда.

Отметим, что, не все вещи, которые подходят высоким, идут низким, и наоборот. Какие правила стоит соблюдать при составлении гардероба девушкам невысокого роста — узнайте в нашем материале.

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#Мода #Обувь #Стиль
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