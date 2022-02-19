Укр

Не надевайте их никогда: эти юбки состарят вас на 20 лет (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Антитренды юбок 2022
Антитренды юбок 2022

Пышные юбочки длинной по колено уже неактуальны

Платья и юбки, которые вышли из моды в прошлом году, легко могут находиться у вас в шкафу. Это может объясняться тем, что не все успевают следить за трендами, которые меняются с каждым сезоном. Чтобы ваш образ не стал устаревшим, стоит знать, какие юбки больше не в моде в 2022 году.

Стилист Татьяна Белявина рассказала, какие юбки стоит убрать из своего гардероба уже сейчас.

"Пышные юбочки длинной по колено уже не носят! Но активно продают. Такой фасон устарел, да и странно видеть в них кого-то, кому больше 10 лет. Да, женственно было когда-то… лет двадцать назад. Причем совершенно не важно, как оформлен верх платья или с чем скомплектована юбка. Защипы, крой по косой на короткой длине ничем не исправить. Часто к этому прилагается рукав ¾, что еще больше усугубляет ситуацию", — отмечает Белявина.

Меняем устаревшие фасоны юбок: альтернативные варианты

На кожаную. Можно А-силуэт, можно с запахом, помним про длину и прилегание.

На плиссированную. Юбки-плиссе давно стали базой. Выбирайте варианты насыщенного цвета.

На асимметричную. Пробуйте новое! Кстати, все юбки, как устаревшие, так и современные варианты с wildberries.

Напомним, что юбки — это самый востребованный элемент женского гардероба. Какой бы образ не создавала женщина, юбка прекрасно вписывается в любой стиль.

Теги:
#Мода #Юбки #Антитренды #Мода 2022
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