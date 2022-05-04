Привлекает негатив и приносит несчастья: одежда, от которой лучше избавиться

Большинство вещей безопасны, но есть и такая одежда, от которой лучше избавиться.

Без одежды нынче никак, это одна из тех составляющих в жизни, без чего нельзя обойтись. Каждый человек выбирает и носит те вещи, которые ему нравятся и подходят. Однако часто люди забывают, что их гардероб может влиять и на их судьбу, наполняя или забирая у них положительную энергию. От такой одежды нужно сразу избавляться.

О том, какие предметы гардероба негативно влияют на жизнь и вредит человеку, пишет Ukr.Media.

Одежда, которая притягивает негатив и беды

Рваные джинсы. Несмотря на то, что такие модели очень популярны, все же не стоит их покупать. Дыры в джинсах символизируют нищету, и поэтому у их владельца такие же дыры будут и в бюджете.

Одежда со рваными краями или дырками. Такие вещи притягивают к себе негатив и бедность. Даже если вы хорошо зарабатываете, нося такую одежду вы будете постоянно испытывать потребность в деньгах.

Такие вещи притягивают к себе негатив и бедность. Даже если вы хорошо зарабатываете, нося такую одежду вы будете постоянно испытывать потребность в деньгах. Одежда с пятнами. Грязь на вещах собирает на себя негатив и накапливает много отрицательной энергии.

Грязь на вещах собирает на себя негатив и накапливает много отрицательной энергии. Синтетическая одежда. Синтетика препятствует циркуляции энергии, а также задерживает весь негатив. Из-за этого человек не получает необходимую для счастья положительную энергию и начинает страдать и мучиться.

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