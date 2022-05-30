Приносит беды и болезни: с какой одеждой лучше попрощаться навсегда
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Чтобы не навлечь на себя беды и несчастья, нужно избавиться от вещей с отрицательной энергетикой.
Гардероб — это одна из важных составляющих в жизни каждого человека, без которой не просто обойтись. Одежда — не просто часть имиджа, но и важный энергетический элемент, ведь каждая вещь несет в себе определенный "заряд" и может настраивать как на позитив, так и негатив. Определенная вещь может сделать человека счастливее, а также может и негативно влиять на настроение и даже здоровье своего хозяина.
От каких вещей стоит избавиться в первую очередь, чтобы избежать их негативного влияния, рассказывает портал "Так просто". Помните, эти вещи притягиваю болезни и несчастья.
Одежда, которая притягивает негатив и беды
- Одежда с чужого плеча. Каждая вещь берет на себя энергетику своего хозяина, поэтому весь негатив, который был у "старого" владельца, может перейти вам. В том числе и крупное невезение и болезни.
- Обувь не по размеру. Здесь стоит прислушаться к китайцам, которые убеждены, что здоровье и благополучие начинается с ног. Поэтому, чтобы сохранить молодость, здоровье и зарядиться позитивом нужно носить подходящую обувь.
- Вещи покойного. Такая одежда только привлечет в жизнь ссоры, неудачи на работе, проблемы со здоровьем и прочие неприятности. Поэтому от вещей усопшего лучше избавиться.
- Вещи, которые связаны с негативными воспоминаниями. Плохие воспоминания оставляют свой след и на одежде. Поэтому если вы не хотите мысленно возвращаться в ту ситуацию, лучше от всех вещей, которые о ней напоминают, избавиться.
- Монохромная одежда. Каждый цвет несет определенный заряд в жизнь, и черные или серые вещи только омрачают ее.
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