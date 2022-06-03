Мода лета 2022: какие платья станут хитом сезона, а какие срочно нужно выбросить (фото)
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Стилист сделала отличную подборку идей актуальных платьев на лето 2022 года
Платья и сарафаны считаются женственными и универсальными элементами гардероба любой модницы. Однако существует ряд вещей, которые уже не являются актуальными в этом сезоне.
Персональный стилист Майя Кривобокова предлагает смотреть на модные тенденции, как на новые идеи, которые вы можете интерпретировать в вашем стиле. Эксперт сделала подборку трендов и антитрендов летних платьев. Те платья, которые под крестиком, Кривобокова носить этим летом не советует.
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Модный эксперт выделила несколько модных тенденций, на которые стоит обратить внимание уже сейчас:
- Инфантильность: рюши, оборки, яркие цвета, детские рисунки и принты.
- Кроше. Дизайнеры взяли идею вязания крючком и воплотили ее в жизнь.
- Глубокий вырез (как одно из проявлений моды на откровенную женственность).
- Парашют. Свободные фасоны все также на пике популярности.
- Вырезы (смелая модная тенденция — вырезы и разрезы).
- Мини. Вытеснили длину миди, царившую в моде последние годы.
- Этно-стиль (мультикультурализм — одна из главных глобальных тенденций).
- Рукоделие: махраме, лоскутная техника и вышивка.
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