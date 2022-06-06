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Антитренды 2022: вещи, которые напрочь испортят ваш летний образ (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Какие вещи вышли из моды летом-2022 Новость обновлена 06 июня 2022, 19:33
Какие вещи вышли из моды летом-2022

Эти тренды были актуальны десять лет назад

Вслед за трендами летних платьев рассказываем, какие вещи уже не актуальны в этом сезоне.

Одежда, представленная на фото ниже, была в моде в 2010-2012-х годах. Сейчас их не позволит надеть на себя каждая, следящая за модой девушка. Новинки трендовых образов давно уже шагнули далеко вперед, но на улицах все равно можно встретить людей, которые отстали от современной моды. Так считает модный блогер Анастасия в Инстаграме.

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Какие летние вещи вышли из моды и считаются антитрендами в 2022 году:

Сплошные мешковатые комбинезоны с непонятными принтами

Сарафаны и платья непонятных фасонов

Бесформенные юбки с неактуальными принтами и устаревшим фасоном

Майки с композициями, утягивающие майки и облегающий футболки

Джинсы со стразами и бусинами, бесформенные джинсы с подвязкой, бойфренды с изображениями

Ранее "Теллеграф" писал, какую одежду не стоит носить, чтобы не навлечь на себя беду.

Теги:
#Мода #Лето #Антитренды #Мода 2022