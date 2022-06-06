Антитренды 2022: вещи, которые напрочь испортят ваш летний образ (фото)

Эти тренды были актуальны десять лет назад

Вслед за трендами летних платьев рассказываем, какие вещи уже не актуальны в этом сезоне.

Одежда, представленная на фото ниже, была в моде в 2010-2012-х годах. Сейчас их не позволит надеть на себя каждая, следящая за модой девушка. Новинки трендовых образов давно уже шагнули далеко вперед, но на улицах все равно можно встретить людей, которые отстали от современной моды. Так считает модный блогер Анастасия в Инстаграме.

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Какие летние вещи вышли из моды и считаются антитрендами в 2022 году:

Сплошные мешковатые комбинезоны с непонятными принтами

Сарафаны и платья непонятных фасонов

Бесформенные юбки с неактуальными принтами и устаревшим фасоном

Майки с композициями, утягивающие майки и облегающий футболки

Джинсы со стразами и бусинами, бесформенные джинсы с подвязкой, бойфренды с изображениями

Ранее "Теллеграф" писал, какую одежду не стоит носить, чтобы не навлечь на себя беду.