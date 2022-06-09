Какие шорты этим летом самые модные? Топ-6 актуальных трендов (фото)
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Эти модели отлично впишутся и в пляжный, и в повседневный гардероб
Шорты уже давно считаются базовым элементом летнего гардероба. А так как погода в этом сезоне обещает быть довольно жаркой, то без укороченной "одежды для ног" не обойтись.
Стилист Ольга под ником stilnodostupno в Инстаграме рассказала о самых актуальных моделях летних шортиков.
1. Спортивные
2. Льняные в костюмах
3. Необычные модели
4. Вязаные и трикотажные
5. Бермуды
6. Классические
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие летние платья в тренде в 2022 году.