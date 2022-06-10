Рыбацкие сандалии и стразы: стилист назвала самые яркие тренды этим летом (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 79
Тренды - дело добровольное, но вдохновляет сильно
Как мы помним, мода — вещь переменчивая, поэтому следить за ее тенденциями время от времени все же стоит. В отличие от антитрендов этого лета, некоторые вещи набирают популярности в знойное время года.
Персональный стилист Майя Кривобокова назвала топ-6 трендов лета 2022 года, которые преобразят ваш гардероб.
Рыбацкие сандалии
Вещи, взятые из мужского гардероба, могут добавить разнообразия вашему привычному стилю. Носим сандалии не только с брюками, но и с женственными платьями.
Теннисная юбка
Ажиотаж вокруг теннисных юбок начался приблизительно год назад. В этом сезоне они на пике популярности.
Джинсовая юбка макси
Юбка из денима в длине макси прекрасно сочетается с любой одеждой и обувью. Пойдет и тем, кто предпочитает деловые наряды, и тем, кто выбирает кэжуал и оверсайз.
Выглядывающее белье
Из-за того, что посадка снизилась, бренды логично и закономерно "разоблачают" нижнее белье.
Акцент на груди
Ношение груди на груди в 2022 году стало реальностью, которая станет элементом подчеркивания достойных внимания мест женщин.
Стразы
Стразы и все, что создает ощущения праздника, снова с нами.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие летние платья в тренде в 2022 году.