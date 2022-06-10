Рыбацкие сандалии и стразы: стилист назвала самые яркие тренды этим летом (фото)

Тренды - дело добровольное, но вдохновляет сильно

Как мы помним, мода — вещь переменчивая, поэтому следить за ее тенденциями время от времени все же стоит. В отличие от антитрендов этого лета, некоторые вещи набирают популярности в знойное время года.

Персональный стилист Майя Кривобокова назвала топ-6 трендов лета 2022 года, которые преобразят ваш гардероб.

Рыбацкие сандалии

Вещи, взятые из мужского гардероба, могут добавить разнообразия вашему привычному стилю. Носим сандалии не только с брюками, но и с женственными платьями.

Теннисная юбка

Ажиотаж вокруг теннисных юбок начался приблизительно год назад. В этом сезоне они на пике популярности.

Джинсовая юбка макси

Юбка из денима в длине макси прекрасно сочетается с любой одеждой и обувью. Пойдет и тем, кто предпочитает деловые наряды, и тем, кто выбирает кэжуал и оверсайз.

Выглядывающее белье

Из-за того, что посадка снизилась, бренды логично и закономерно "разоблачают" нижнее белье.

Акцент на груди

Ношение груди на груди в 2022 году стало реальностью, которая станет элементом подчеркивания достойных внимания мест женщин.

Стразы

Стразы и все, что создает ощущения праздника, снова с нами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие летние платья в тренде в 2022 году.