Вышивка и этнические мотивы в одежде: как выглядеть ярко и оригинально этим летом (фото)
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Стилист назвала главный тренд лета — этномотивы
К трендам лета 2022 года, о которых мы писали ранее, справедливо можно включить вышитые рубашки с типичными этническими узорами. Такой этномотив давно знаком и является одним из самых любимых стилистических приемов не только украинских, но и зарубежных дизайнеров.
В этом сезоне в центре внимания оказались всяческие вышитые рубашки, юбки, жилетки и, конечно же, платья. Об этом пишет стилист Ольга с ником stilnodostupno в Инстаграме.
Платья с этническими узорами
Вышитая рубашка
Жилеты с этническими мотивами
Юбки с этническими узорами
Платья с этническими узорами
Сумки с этномотивами
Аксессуары с этническими мотивами
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