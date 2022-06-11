Вышивка и этнические мотивы в одежде: как выглядеть ярко и оригинально этим летом (фото)

Стилист назвала главный тренд лета — этномотивы

К трендам лета 2022 года, о которых мы писали ранее, справедливо можно включить вышитые рубашки с типичными этническими узорами. Такой этномотив давно знаком и является одним из самых любимых стилистических приемов не только украинских, но и зарубежных дизайнеров.

В этом сезоне в центре внимания оказались всяческие вышитые рубашки, юбки, жилетки и, конечно же, платья. Об этом пишет стилист Ольга с ником stilnodostupno в Инстаграме.

Платья с этническими узорами

Вышитая рубашка

Жилеты с этническими мотивами

Юбки с этническими узорами

Платья с этническими узорами

Сумки с этномотивами

Аксессуары с этническими мотивами

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