Снимите это немедленно! 6 вещей, от которых пора избавиться прямо сейчас (фото)
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Примеры изделий, которые точно должны покинуть гардероб
Несмотря на практически полную свободу выбора в одежде, все же есть вещи, которым не место в гардеробе современных девушек.
Персональный стилист Татьяна Базлова рассказала, от каких вещей следует немедленно избавиться в летнем гардеробе 2022 года.
Антитренды 2022 — вещи, которые уже потеряли актуальность
Неудачная и устаревшая обувь
Хлипкий трикотаж
Вещи, от которых визуально тесно
Тонкая стёганая куртка
Джеггинсы (джинсы-леггинсы)
Аляповатые топы и блузы
Как мы знаем, мода — вещь цикличная, поэтому следить за ее тенденциями время от времени нужно. Ранее "Телеграф" писал, какие вещи набирают популярности летом 2022 года.