Снимите это немедленно! 6 вещей, от которых пора избавиться прямо сейчас (фото)

Примеры изделий, которые точно должны покинуть гардероб

Несмотря на практически полную свободу выбора в одежде, все же есть вещи, которым не место в гардеробе современных девушек.

Персональный стилист Татьяна Базлова рассказала, от каких вещей следует немедленно избавиться в летнем гардеробе 2022 года.

Антитренды 2022 — вещи, которые уже потеряли актуальность

Неудачная и устаревшая обувь

Хлипкий трикотаж

Вещи, от которых визуально тесно

Тонкая стёганая куртка

Джеггинсы (джинсы-леггинсы)

Аляповатые топы и блузы

Как мы знаем, мода — вещь цикличная, поэтому следить за ее тенденциями время от времени нужно. Ранее "Телеграф" писал, какие вещи набирают популярности летом 2022 года.