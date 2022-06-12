Укр

Снимите это немедленно! 6 вещей, от которых пора избавиться прямо сейчас (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
225
Антитренды 2022 года
Антитренды 2022 года

Примеры изделий, которые точно должны покинуть гардероб

Несмотря на практически полную свободу выбора в одежде, все же есть вещи, которым не место в гардеробе современных девушек.

Персональный стилист Татьяна Базлова рассказала, от каких вещей следует немедленно избавиться в летнем гардеробе 2022 года.

Антитренды 2022 — вещи, которые уже потеряли актуальность

Неудачная и устаревшая обувь

Хлипкий трикотаж

Вещи, от которых визуально тесно

Тонкая стёганая куртка

Джеггинсы (джинсы-леггинсы)

Аляповатые топы и блузы

Как мы знаем, мода — вещь цикличная, поэтому следить за ее тенденциями время от времени нужно. Ранее "Телеграф" писал, какие вещи набирают популярности летом 2022 года.

Теги:
#Мода #Антитренды #Мода 2022