5 топовых пар обуви этого лета: самые модные варианты (фото)

Хорошая пара обуви может спасти даже самый унылый образ

Последние годы тенденция к замедлению трендов набрала обороты и этот сезон не исключение. Многие прошлогодние модели можно смело выгуливать этим летом, однако от некоторых устаревших трендов все же стоит отказаться.

Отметим, что важно покупать себе такую обувь, которая будет не только удобной, но и стильной в этом сезоне. Персональный стилист Ната Москаленко собрала топовые пары обуви лета 2022 года.

1. Слингбеки

2. Минималистические босоножки по типу "вьетнамок"

3. Босоножки на платформе и массивном подборе

4. Сандали в греческом стиле

5. Сандали на массивной подошве

Ранее "Телеграф" писал, какие сандалии этим летом находятся в трендах на первом месте.