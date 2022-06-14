Классика, яркость и цепи: стилист назвала самую стильную обувь лета 2022

В этом году дизайнеры держат курс на женственность и сексуальность.

Лето — это самое время обновить свой гардероб и добавить него ярких оттенков и принтов. Мы уже писали об антитрендах этого лета, а теперь рассказываем, на какие модели летней обуви стоит обратить внимание в 2022-м году.

Подборкой самых акутальных пар обуви на это лето поделилась стилист под ником lizaprostyle в своем модном блоге в Инстаграм. Блогер отметила, что в 2022-м году дизайнеры стали немного скромнее и предлагают девушкам носить более классическую обувь, забыв о неудобных каблуках или большом количестве пайеток.

Сейчас в моде интересные вариации классической обуви. К примеру можно добавить немного ярких расцветок, или как декор — стразы, ленты, цепи или банты. Если вы хотите быть немного выше — то отличным вариантом является — платформа. Также снова в моде "голые" модели обуви, и конечно же белые классические кеды, практичные сандалии и женственные босоножки с лодочками.

Самая стильна летняя обувь 2022:

Спортивные сандалии

Яркие открытые мюли

Прозрачная обувь

Платформа

Босоножки с ремешками

С открытой пяткой

Белые кеды

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие летние платья в тренде в 2022 году.