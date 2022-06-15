С глаз долой, из гардероба вон: главные антитренды 2022 года (фото)

В новом 2022-м сезоне эти вещи уже "перегорели" и от них нужно немедленно отказываться.

Чтобы этим летом выглядеть стильно и модно, помимо трендов летних нарядов нужно знать, какие вещи уже не актуальны. Поэтому прежде чем отправляться по магазинам, нужно ознакомиться с тем "как надо" и "не надо" делать, а точнее что модно, а что не модно носить летом 2022 года. Какие летние вещи вышли из моды, читайте далее.

Стилист Анна Одарченко в своем модном блоге в Инстаграм составила подбору из 5-ти вещей, от которых нужно избавиться в 2022-м голу в первую очередь. Она отмечает, что пока лето только "набирает обороты", нужно быстренько обновлять свой гардероб.

Антитренды лета 2022:

Массивные кроссовки — несмотря на ретро-тренды, такая модель больше не пользуется популярностью. Кроссовки кажутся слишком громоздкими для любых луков.

Мешковатые спортивные костюмы — выбрасывать их не нужно, просто сочетать джоггеры лучше не с объемным верхом, а к примеру кроп-топом, а свитшот можно сочетать с мини-юбкой.

Тотал лук в стиле оверсайз — в моде 2022-го года женственность и приталенные фасоны, подчеркивающие фигуру.

Панама — модели "из детства" уходят на второй план. Аксессуар лучше заменить на шелковую пеструю косынку или кепку.

Тай-дай — такой принт уже всем приелся. Достойной заменой станут орнаменты в духе 60-х с оптическими иллюзиями и вещи с необычной фактурой.

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