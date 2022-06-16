Мода 2022: вещи, без которых ваш летний образ будет тусклым (фото)
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Стилист назвала 8 вещей, которые нужны в летнем гардеробе 2022 года
Если вы ищете способы модернизировать свой стиль, есть вещи, которые следует добавить в свой гардероб этим летом. Они помогут вам выглядеть современнымы и яркими.
Персональный стилист Татьяна Базлова назвала вещи, которые чаще всего залетают в списки покупок на модных разборах. Конечно, это не значит, что надо скупить все позиции, если у вас их нет. Но если какая-то вещь вызвала эмоцию "вау, а ведь мне это нужно", то покупку можно рассмотреть.
Тренды летом 2022: вещи, которые должны быть в гардеробе в этом сезоне
Белые и/или голубые джинсы
Базовый кроптон или майка
Универсальная джинсовка
Бермуды из денима или хлопковые
Белые кеды и сандалии/шлепанцы
Что-то на льняном (рубашка, комплект с шортами или платье)
Акцентный топ или юбка/ шорты
Ранее "Телеграф" писал, какие летний вещи испортят ваш образ летом 2022 года.