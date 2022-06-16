Мода 2022: вещи, без которых ваш летний образ будет тусклым (фото)

Стилист назвала 8 вещей, которые нужны в летнем гардеробе 2022 года

Если вы ищете способы модернизировать свой стиль, есть вещи, которые следует добавить в свой гардероб этим летом. Они помогут вам выглядеть современнымы и яркими.

Персональный стилист Татьяна Базлова назвала вещи, которые чаще всего залетают в списки покупок на модных разборах. Конечно, это не значит, что надо скупить все позиции, если у вас их нет. Но если какая-то вещь вызвала эмоцию "вау, а ведь мне это нужно", то покупку можно рассмотреть.

Тренды летом 2022: вещи, которые должны быть в гардеробе в этом сезоне

Белые и/или голубые джинсы

Базовый кроптон или майка

Универсальная джинсовка

Бермуды из денима или хлопковые

Белые кеды и сандалии/шлепанцы

Что-то на льняном (рубашка, комплект с шортами или платье)

Акцентный топ или юбка/ шорты

Ранее "Телеграф" писал, какие летний вещи испортят ваш образ летом 2022 года.