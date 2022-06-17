Модные платья 2022: какие наряды в тренде этим летом (фото)
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Самые смелые могут совмещать несколько трендов в одной модели платья, но, главное — знать меру
В этом материале пойдет идет речь о самых модных платьях летнего сезона. Смотрите на модные тенденции, как на новые идеи, которые вы можете интерпретировать в вашем стиле.
Стилист-блогер Лиза собрала самые модные платья сезона, а будете ли вы их носить — решать только вам. Эксперт отмечает, что в этом году дизайнеры держат курс на женственность и сексуальность, и тренды действительно радуют:
- Романтичный цветочный принт и ажурная вязка
- Смелые вырезы и короткая длина
- Практичные платья-рубашки и воздушные модели
Мини-платья
Самая актуальная длина 2022 года — держим курс на сексуальность.
Вырезы
Смелые, оригинальные и пикантные. Чтобы обрез не смотрелся вульгарно, выбираем правильную длину и минималистический дизайн.
Цветочный принт
Самый нежный, романтический и женственный принт. От мелких цветочков до крупных бутонов — на ваш выбор.
Платья-рубашки
На пике популярности теперь силуэтные мини, модели с поясом и без, варианты без рукавов.
Вязаные платья
В моде не только кроше. Экспериментируем с длиной, фактурой и цветом.
Яркие платья
Предпочтение отдаем фуксии, ярко-оранжевому, оттенкам зеленого и голубого.
Воздушные платья
Объемные модели до сих пор мелькают на подиумах и в коллекциях мировых брендов.
Платья-комбинации
Платья в бельевом стиле стали настоящим долгоиграющим трендом. Такая модель точно должна быть в вашем гардеробе.
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