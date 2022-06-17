Модные платья 2022: какие наряды в тренде этим летом (фото)

Самые смелые могут совмещать несколько трендов в одной модели платья, но, главное — знать меру

В этом материале пойдет идет речь о самых модных платьях летнего сезона. Смотрите на модные тенденции, как на новые идеи, которые вы можете интерпретировать в вашем стиле.

Стилист-блогер Лиза собрала самые модные платья сезона, а будете ли вы их носить — решать только вам. Эксперт отмечает, что в этом году дизайнеры держат курс на женственность и сексуальность, и тренды действительно радуют:

Романтичный цветочный принт и ажурная вязка

Смелые вырезы и короткая длина

Практичные платья-рубашки и воздушные модели

Мини-платья

Самая актуальная длина 2022 года — держим курс на сексуальность.

Вырезы

Смелые, оригинальные и пикантные. Чтобы обрез не смотрелся вульгарно, выбираем правильную длину и минималистический дизайн.

Цветочный принт

Самый нежный, романтический и женственный принт. От мелких цветочков до крупных бутонов — на ваш выбор.

Платья-рубашки

На пике популярности теперь силуэтные мини, модели с поясом и без, варианты без рукавов.

Вязаные платья

В моде не только кроше. Экспериментируем с длиной, фактурой и цветом.

Яркие платья

Предпочтение отдаем фуксии, ярко-оранжевому, оттенкам зеленого и голубого.

Воздушные платья

Объемные модели до сих пор мелькают на подиумах и в коллекциях мировых брендов.

Платья-комбинации

Платья в бельевом стиле стали настоящим долгоиграющим трендом. Такая модель точно должна быть в вашем гардеробе.

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