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Модные платья 2022: какие наряды в тренде этим летом (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Тренды платьев летом 2022 года Новость обновлена 17 июня 2022, 20:01
Тренды платьев летом 2022 года

Самые смелые могут совмещать несколько трендов в одной модели платья, но, главное — знать меру

В этом материале пойдет идет речь о самых модных платьях летнего сезона. Смотрите на модные тенденции, как на новые идеи, которые вы можете интерпретировать в вашем стиле.

Стилист-блогер Лиза собрала самые модные платья сезона, а будете ли вы их носить — решать только вам. Эксперт отмечает, что в этом году дизайнеры держат курс на женственность и сексуальность, и тренды действительно радуют:

  • Романтичный цветочный принт и ажурная вязка
  • Смелые вырезы и короткая длина
  • Практичные платья-рубашки и воздушные модели

Мини-платья

Самая актуальная длина 2022 года — держим курс на сексуальность.

Мини-платья

Вырезы

Смелые, оригинальные и пикантные. Чтобы обрез не смотрелся вульгарно, выбираем правильную длину и минималистический дизайн.

платья вырезы

Цветочный принт

Самый нежный, романтический и женственный принт. От мелких цветочков до крупных бутонов — на ваш выбор.

платья Цветочный принт

Платья-рубашки

На пике популярности теперь силуэтные мини, модели с поясом и без, варианты без рукавов.

Платья-рубашки

Вязаные платья

В моде не только кроше. Экспериментируем с длиной, фактурой и цветом.

Вязаные платья

Яркие платья

Предпочтение отдаем фуксии, ярко-оранжевому, оттенкам зеленого и голубого.

Яркие платья

Воздушные платья

Объемные модели до сих пор мелькают на подиумах и в коллекциях мировых брендов.

Воздушные платья

Платья-комбинации

Платья в бельевом стиле стали настоящим долгоиграющим трендом. Такая модель точно должна быть в вашем гардеробе.

Платья-комбинации

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#Мода #Платья #Тренды #Мода 2022