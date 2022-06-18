Джинсовые платья и цветочки: вещи, которые на пике популярности летом 2022-ого (фото)
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Стилист назвала самые модные вещи и детали самого теплого сезона в году
Если вы теряетесь в догадках, что носить летом 2022 года, вот вам топ из восьми самых модных вещей этого сезона.
Стилист и модный блогер Катя сделала подборку трендов, которые обязательно должны быть в вашем гардеробе. Конечно, скупать все не нужно, однако пару-тройку вещей все же стоит приобрести, чтобы быть модной уже сейчас.
Модные тренды лета 2022: топ-8
1. Облегающая полупрозрачная блузка с оборками и клешеными рукавами как из нулевых
2. Платье длины мини, силуэт трапеция
3. Топ или платье с декором в виде цветов
4. Юбка-карго
5. Джинсовое платье
6. Пояс-цепочка
7. Римские сандалии
8. Туфли и балетки "Мэри Джейн"
Ранее "Телеграф" писал, какие вещи летом 2022 года окончательно испортят ваш образ.