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Джинсовые платья и цветочки: вещи, которые на пике популярности летом 2022-ого (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Тренды летнего сезона 2022 года Новость обновлена 18 июня 2022, 19:40
Тренды летнего сезона 2022 года

Стилист назвала самые модные вещи и детали самого теплого сезона в году

Если вы теряетесь в догадках, что носить летом 2022 года, вот вам топ из восьми самых модных вещей этого сезона.

Стилист и модный блогер Катя сделала подборку трендов, которые обязательно должны быть в вашем гардеробе. Конечно, скупать все не нужно, однако пару-тройку вещей все же стоит приобрести, чтобы быть модной уже сейчас.

Модные тренды лета 2022: топ-8

1. Облегающая полупрозрачная блузка с оборками и клешеными рукавами как из нулевых

Облегающая полупрозрачная блузка с оборками и клешеными рукавами как из нулевых

2. Платье длины мини, силуэт трапеция

Платье длины мини, силуэт трапеция

3. Топ или платье с декором в виде цветов

Топ или платье с декором в виде цветов

4. Юбка-карго

Юбка-карго

5. Джинсовое платье

Джинсовое платье

6. Пояс-цепочка

Пояс-цепочка

7. Римские сандалии

Римские сандалии

8. Туфли и балетки "Мэри Джейн"

Туфли и балетки Мэри Джейн

Ранее "Телеграф" писал, какие вещи летом 2022 года окончательно испортят ваш образ.

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