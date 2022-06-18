Джинсовые платья и цветочки: вещи, которые на пике популярности летом 2022-ого (фото)

Стилист назвала самые модные вещи и детали самого теплого сезона в году

Если вы теряетесь в догадках, что носить летом 2022 года, вот вам топ из восьми самых модных вещей этого сезона.

Стилист и модный блогер Катя сделала подборку трендов, которые обязательно должны быть в вашем гардеробе. Конечно, скупать все не нужно, однако пару-тройку вещей все же стоит приобрести, чтобы быть модной уже сейчас.

Модные тренды лета 2022: топ-8

1. Облегающая полупрозрачная блузка с оборками и клешеными рукавами как из нулевых

2. Платье длины мини, силуэт трапеция

Читайте также: Категория Мода Модные платья 2022: какие наряды в тренде этим летом (фото) Самые смелые могут совмещать несколько трендов в одной модели платья, но, главное — знать меру

3. Топ или платье с декором в виде цветов

4. Юбка-карго

5. Джинсовое платье

6. Пояс-цепочка

7. Римские сандалии

8. Туфли и балетки "Мэри Джейн"

Ранее "Телеграф" писал, какие вещи летом 2022 года окончательно испортят ваш образ.