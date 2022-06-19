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Воланы, пышные рукава и классика: самые модные платья лета 2022 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Главное - подобрать правильный силуэт и не ошибиться с цветом
Главное - подобрать правильный силуэт и не ошибиться с цветом

Летом 2022 дизайнеры предлагают большой выбор фасонов на любую фигуру и любой вкус.

Платья и сарафаны — это самые универсальные элементы в летнем гардеробе каждой модницы. В 2022-м году дизайнеры продолжают держать курс на женственность и сексуальность, поэтому и тренды этого лета разнообразные, что позволяет каждой девушке подобрать себе наряд.

Стилист Катя Изонова в своем блоге в Инстаграм показала 5 самых основных трендов платьев в 2022-м году. Стоит отметить, что в этом сезоне самыми актуальными будут: романтичный цветочный принт, смелые вырезы, а также уже классические платья-рубашки.

Самые трендовые платья лета 2022

  • Вырезы и открытая спина.
Самые трендовые платья лета 2022
  • Акцент на грудь.
Самые трендовые платья лета 2022
  • Длина мини.
Самые трендовые платья лета 2022
  • Воланы и пышные рукава.
Самые трендовые платья лета 2022
  • Платья рубашки.
Самые трендовые платья лета 2022

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая обувь этим летом самая стильная.

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#Мода #Стиль