Модные купальники лета-2022: тренды, в которых на вас будут смотреть с завистью (фото)
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Актуальные модели, которые должны пополнить ваш летний гардероб в этом году
Мода циклична, поэтому стоить следить за ее тенденциями каждого сезона. Этим летом будут невероятно актуальны насыщенные цвета. И не только в купальниках, но и в принципе в любой одежде.
Как рассказывает стилист Катя в Инстаграме, особенно в тренде кобальтовый синий, травяной зеленый, канареечный желтый, даже кислотные оттенки.
Самые модные купальники летом 2022 года: топ-9
Спортивный вайб, в том числе в ретро-стилистике
Тонкие "перемычки", завязки в различном исполнении
Соединяющие косточки лифа
Лиф-бандо
Супероткрытый раздельный купальник (буквально "три треугольника")
Лаконичный слитный купальник, возможно, с интересной "аккуратной" деталью
Всевозможные вырезы
Горловина-халтер
Тренд: носить два лифа и/ или двое плавок одновременно
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие тренды в одежде этим летом самые яркие.