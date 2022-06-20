Модные купальники лета-2022: тренды, в которых на вас будут смотреть с завистью (фото)

Актуальные модели, которые должны пополнить ваш летний гардероб в этом году

Мода циклична, поэтому стоить следить за ее тенденциями каждого сезона. Этим летом будут невероятно актуальны насыщенные цвета. И не только в купальниках, но и в принципе в любой одежде.

Как рассказывает стилист Катя в Инстаграме, особенно в тренде кобальтовый синий, травяной зеленый, канареечный желтый, даже кислотные оттенки.

Самые модные купальники летом 2022 года: топ-9

Спортивный вайб, в том числе в ретро-стилистике

Тонкие "перемычки", завязки в различном исполнении

Соединяющие косточки лифа

Лиф-бандо

Супероткрытый раздельный купальник (буквально "три треугольника")

Лаконичный слитный купальник, возможно, с интересной "аккуратной" деталью

Всевозможные вырезы

Горловина-халтер

Тренд: носить два лифа и/ или двое плавок одновременно

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие тренды в одежде этим летом самые яркие.