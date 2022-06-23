Самые модные платья этого лета: шесть главных трендов, которые сделают вас стильной (фото)

Платья летнего сезона в этом году на любой вкус и цвет

В летнюю пору платья и сарафаны – незаменимый и часто самодостаточный элемент гардероба любой девушки. В трендах этого лета не только платья с воланами и акцентными вырезами, а и цветочный принт, минималистичные фасоны и многоуровневый крой.

О самых модных фасонах платьев летом-2022 пишет стилист Самаль Сан в Instagram. "Телеграф" публикует подборку актуальных платьев от украинских и европейских брендов.

Как рассказала стилист, в топе у модниц этим летом длина мини. Среди принтов преобладают мелкие цветы, геометрический узор и polka dots ("горошек"). Смело выбирайте модели с открытыми плечами и спиной – когда, как не в июле, носить такие платья. Кроме того, в моде многоуровневый крой, а всевозможные оборки, рюши и драпировки добавят в ваш образ нежности. Еще стилист предлагает нарядиться в супертрендовые фасоны с акцентными рукавами.

Топ-6 трендовых вариантов платьев лета-2022 в нашей подборке.

Минималистичные

Минимализм держится в трендах

Цветочные принты

Цветочек - истинно летний принт

Акцентные рукава

В таком платье вы не останетесь незамеченной

Воздушные фасоны

Платья свободного края - самое то в жаркую погоду

Платье-рубашка

Более строгий вариант платья

Рюши и оборки

Добавьте женственности

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая обувь считается самой модной летом-2022. Стилисты выделили особенности, которые помогут вам выбрать актуальные модели босоножек, сандалий и шлепанцев.