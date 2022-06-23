Очки лета-2022: стилист показала самые трендовые модели (фото)

Названы самые актуальные модели солнцезащитных женских очков этого лета

Мода — штука переменчивая. Ее тенденции меняются каждый сезон, поэтому стоит знать не только об актуальной одежде этим летом, но и аксессуарах.

Стилист и модный блогер Ольга с ником stilnodostupno в Инстаграме подчеркивает, что на пике популярности модели в стиле 2000-х. Именно на такие, а также футуристические уделено наибольшее внимание дизайнеров в этом году. Если хотите добавить в свой гардероб что-то интересное, эксперт советует обратить внимание именно на такие модели.

Самые трендовые очки от солнца летом-2022

Очки в стиле 2000-х снова на пике популярности

Квадратные очки на грани дедушкиного шика

Миниатюрные очки

Total black

Спортивные очки

Футуристические очки

Розовые очки

Цветные линзы

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