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Очки лета-2022: стилист показала самые трендовые модели (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Какие солнцезащитные очки в моде летом 2022 года
Какие солнцезащитные очки в моде летом 2022 года

Названы самые актуальные модели солнцезащитных женских очков этого лета

Мода — штука переменчивая. Ее тенденции меняются каждый сезон, поэтому стоит знать не только об актуальной одежде этим летом, но и аксессуарах.

Стилист и модный блогер Ольга с ником stilnodostupno в Инстаграме подчеркивает, что на пике популярности модели в стиле 2000-х. Именно на такие, а также футуристические уделено наибольшее внимание дизайнеров в этом году. Если хотите добавить в свой гардероб что-то интересное, эксперт советует обратить внимание именно на такие модели.

Самые трендовые очки от солнца летом-2022

Очки в стиле 2000-х снова на пике популярности

Очки в стиле 2000-х

Квадратные очки на грани дедушкиного шика

Квадратные очки

Миниатюрные очки

Миниатюрные очки

Total black

очки тотал блек

Спортивные очки

Спортивные очки

Футуристические очки

Футуристические очки

Розовые очки

Розовые очки

Цветные линзы

цветные линзы

Ранее стилист рассказала, какие купальники на пике популярности летом 2022 года.

Теги:
#Мода #Очки #Тренды #Мода 2022