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Клеш, трубы или прямые: какие модели джинсов самые трендовые летом 2022 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Лучше обратить внимание на классические модели Новость обновлена 24 июня 2022, 12:15
Лучше обратить внимание на классические модели

В 2022-м году дизайнеры предлагают полную свободу во всех смыслах.

Джинсы — это универсальный вид одежды, который подходит, как для повседневных, так и праздничных образов. Более того, джинсы всегда остаются в моде, меняются лишь фасоны. К примеру белые или голубые джинсы — это вещь, которая должна быть в гардеробе каждой модницы.

Стилист Ольга Льдокова в своем модном блоге в Инстаграм отмечает, что главный тренд джинсов, который прослеживается уже несколько сезонов, — это свободный крой. Такие фасоны позволяют чувствовать себя непринужденно и при этом выглядеть стильно и современно.

Также стилист добавила, что в моде необычный крой, а также сочетание нескольких оттенков денима в одном изделии, а также изобилие принтов и росписей. Однако минимализм и классика будет актуальным намного дольше.

Самые трендовые модели джинсов 2022

  • Клеш
Самые трендовые модели джинсов 2022
  • Бойфренды
Самые трендовые модели джинсов 2022
  • Трубы
Самые трендовые модели джинсов 2022
  • С защипами
Самые трендовые модели джинсов 2022
  • С заниженной посадкой
Самые трендовые модели джинсов 2022
  • Момс
Самые трендовые модели джинсов 2022
  • Слим
Самые трендовые модели джинсов 2022
  • Прямые
Самые трендовые модели джинсов 2022

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая обувь считается самой модной летом-2022. Стилисты выделили особенности, которые помогут вам выбрать актуальные модели босоножек, сандалий и шлепанцев.

Теги:
#Мода #Стиль #Джинсы