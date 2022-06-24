Клеш, трубы или прямые: какие модели джинсов самые трендовые летом 2022 (фото)
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В 2022-м году дизайнеры предлагают полную свободу во всех смыслах.
Джинсы — это универсальный вид одежды, который подходит, как для повседневных, так и праздничных образов. Более того, джинсы всегда остаются в моде, меняются лишь фасоны. К примеру белые или голубые джинсы — это вещь, которая должна быть в гардеробе каждой модницы.
Стилист Ольга Льдокова в своем модном блоге в Инстаграм отмечает, что главный тренд джинсов, который прослеживается уже несколько сезонов, — это свободный крой. Такие фасоны позволяют чувствовать себя непринужденно и при этом выглядеть стильно и современно.
Также стилист добавила, что в моде необычный крой, а также сочетание нескольких оттенков денима в одном изделии, а также изобилие принтов и росписей. Однако минимализм и классика будет актуальным намного дольше.
Самые трендовые модели джинсов 2022
- Клеш
- Бойфренды
- Трубы
- С защипами
- С заниженной посадкой
- Момс
- Слим
- Прямые
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