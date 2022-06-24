Так уже не носят: главные антитренды лета-2022 (фото)
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Эти шесть антитрендов способны уничтожить ваш стиль
Лето дает волю фантазии для ваших образов, ведь в моде и романтика, и классика. Пересмотрите свой летний гардероб и смело избавьтесь от неактуальной одежды и обуви. Антитренды могут затеряться и на витринах магазинов, поэтому не допускайте антипокупок.
Как передает "Телеграф", о главных антитрендах этого лета рассказала персональный стилист Майя Кривобокова в Instagram. По ее словам, для каждой устаревшей позиции можно подобрать актуальную альтернативу.
Стилист призывает не приобретать устаревшие вещи или те, которые вот-вот канут в небытие. Тем более, что неактуальные фасоны можно с легкость заменить на стильные и удобные модели.
Обувь на платформе
Платформа остается актуальной, но важно выбирать модные модели, а не безвкусные а-ля "лабутены".
Вульгарное мини
Облегающий крой, активный принт, вырезы и прозрачные вставки одновременно – явный перебор. Подчеркивайте ваши достоинства стильно, даже если это откровенный образ.
Джинсовые шорты
Облегающие капри, по словам стилиста, скоро вернутся в моду. Но пока останавливайтесь на удлиненных моделях более свободного кроя.
Короткие шорты
Летом есть риск переборщить с длиной шорт. Сейчас актуальны короткие шорты в стиле мужских боксеров.
Тотал оверсайз
Даже к любимым образам оверсайз добавляйте женственные черты.
Костюм из футера
Эти костюмы полюбились всем. Правило от стилиста – летом носим джоггеры с укороченным свитшотом, так ваше удобство будет стильным.
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