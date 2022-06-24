Самые модные купальники этого лета: 7 трендов, которые помогут быть стильной (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 270
Пляжная мода в этом сезоне весьма разнообразна
Этим летом в моде не только купальники в ретро-стиле, а и ярких цветов, в цветочном и анималистическом принтах, со всевозможными вырезами и "перемычками". На какой модели купальника остановиться — поможет шпаргалка по трендам.
Как передает "Телеграф", о самых модных купальниках лета-2022 рассказала стилист Юлия Кофейникова на своей странице в Instagram. По ее словам, выбор фасонов и расцветок порадует даже избалованную модницу.
С завязками
Завязки добавят в ваш образ изюминки. Их можно обернут вокруг талии или повязать на шею. Единственный минус – загар в "полоску".
Яркого цвета
Красный, синий или насыщенно зеленый – в фаворитах этим летом. Неоновые оттенки также в моде, но они должны вам идти.
С вырезами
Тренд присутствует как в слитных, так и в раздельных моделях.
В стиле минимализм
Подобные фасоны сохраняют актуальность в нынешнем сезоне. Если любите практичность и лаконичность – выбирайте минималистичный купальник.
С животным принтом
В моде принты зебры, змеи, коровы, жирафа и леопарда.
С цветочным принтом
Тропический цветочный принт и рисунок с мелкими полевыми цветами остаются в топ-трендах лета.
В спортивном стиле
Такой вариант подойдет активным девушкам, которым функциональность важнее всего.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как выбрать модное платье этим летом: есть несколько нюансов, которые позволят вам оставаться стильной и современной. Также мы писали, что в этом сезоне в моду вошли новые модели солнцезащитных очков. Узнайте, какие очки самые трендовые в 2022 году.