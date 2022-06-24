Самые модные купальники этого лета: 7 трендов, которые помогут быть стильной (фото)

Пляжная мода в этом сезоне весьма разнообразна

Этим летом в моде не только купальники в ретро-стиле, а и ярких цветов, в цветочном и анималистическом принтах, со всевозможными вырезами и "перемычками". На какой модели купальника остановиться — поможет шпаргалка по трендам.

Как передает "Телеграф", о самых модных купальниках лета-2022 рассказала стилист Юлия Кофейникова на своей странице в Instagram. По ее словам, выбор фасонов и расцветок порадует даже избалованную модницу.

С завязками

Завязки добавят в ваш образ изюминки. Их можно обернут вокруг талии или повязать на шею. Единственный минус – загар в "полоску".

Завязки придают образу пикантности

Яркого цвета

Красный, синий или насыщенно зеленый – в фаворитах этим летом. Неоновые оттенки также в моде, но они должны вам идти.

Яркий цвет купальника всегда выигрышный

С вырезами

Тренд присутствует как в слитных, так и в раздельных моделях.

Вырез делает купальник более стильным

В стиле минимализм

Подобные фасоны сохраняют актуальность в нынешнем сезоне. Если любите практичность и лаконичность – выбирайте минималистичный купальник.

Ничего лишнего

С животным принтом

В моде принты зебры, змеи, коровы, жирафа и леопарда.

Анималистическая расцветка в тренде

С цветочным принтом

Тропический цветочный принт и рисунок с мелкими полевыми цветами остаются в топ-трендах лета.

Женственные и нежные расцветки

В спортивном стиле

Такой вариант подойдет активным девушкам, которым функциональность важнее всего.

Спортивные модели остаются в моде

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выбрать модное платье этим летом: есть несколько нюансов, которые позволят вам оставаться стильной и современной. Также мы писали, что в этом сезоне в моду вошли новые модели солнцезащитных очков. Узнайте, какие очки самые трендовые в 2022 году.