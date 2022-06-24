Чокеры, жемчуг и массивные цепи: стилист назвала стильные украшения лета-2022 (фото)
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В моде украшения, которые были в тренде в прошлых сезонах
Лето – самое лучшее время, чтобы носить как стильные солнцезащитные очки, так и украшения. В этом сезоне на передний план выходят чокеры, "аккуратный" жемчуг, серьги-гирлянды, массивные цепи и другие украшения, которые попали в тренды этого лета.
Стилист и модный блогер Екатерина в Инстаграме рассказала об актуальных украшениях, которые непременно захочется добавить в свой гардероб. Кое-что "перекочевало" из прошлых сезонов (цепи), кое-что только набирает обороты (броши).
Украшения: летние тренды 2022 года
Чокеры
"Аккуратный" жемчуг
Серьги-гирлянды
"Открытые" браслеты и кольца
Массивные цепи
Броши
Крупные цветы
Ракушки
Браслет(ы) на рукав
Ранее "Телеграф" писал, какие вещи относятся к антитрендам лета 2022 года.