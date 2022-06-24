С чем носить светлые брюки, чтобы вам все завидовали: стильные комбинации на фото
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Белые штаны являются одной из самых трендовых вещей каждого летнего сезона
Брюки белого цвета – прекрасное дополнение к летнему гардеробу, который стоит пополнить трендами 2022 года. Они подходят для создания разнообразных образов, но многим редко удается стильно сочетать светлые брюки с другими элементами одежды.
В модном блоге vami.ideas в Инстаграме поделились подборкой стильных комбинаций белых брюк с верхом, который идеально преобразит ваш образ.
Белые брюки + пиджак + топ/рубашка/футболка
Белые брюки + укороченная блузка
Белые брюки + заправленная рубашка/блузка
Белые брюки + яркая рубашка
Белые брюки + топ + рубашка
Белые брюки + темный верх
Белые брюки + топ + жилет (+ рубашка)
Белые брюки + тельняшка
Белые брюки + корсет/ топ-бра
Ранее "Телеграф" писал, какие вещи летом 2022 года окончательно испортят ваш образ.