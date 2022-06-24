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С чем носить светлые брюки, чтобы вам все завидовали: стильные комбинации на фото

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Светлые брюки всегда в тренде Новость обновлена 24 июня 2022, 22:55
Светлые брюки всегда в тренде

Белые штаны являются одной из самых трендовых вещей каждого летнего сезона

Брюки белого цвета – прекрасное дополнение к летнему гардеробу, который стоит пополнить трендами 2022 года. Они подходят для создания разнообразных образов, но многим редко удается стильно сочетать светлые брюки с другими элементами одежды.

В модном блоге vami.ideas в Инстаграме поделились подборкой стильных комбинаций белых брюк с верхом, который идеально преобразит ваш образ.

Белые брюки + пиджак + топ/рубашка/футболка

Белые брюки пиджак топ/рубашка/футболка

Белые брюки + укороченная блузка

Белые брюки укороченная блузка

Белые брюки + заправленная рубашка/блузка

Белые брюки заправленная рубашка/блузка

Белые брюки + яркая рубашка

Белые брюки яркая рубашка

Белые брюки + топ + рубашка

Белые брюки топ рубашка

Белые брюки + темный верх

Белые брюки темный верх

Белые брюки + топ + жилет (+ рубашка)

Белые брюки топ жилет рубашка

Белые брюки + тельняшка

Белые брюки тельняшка

Белые брюки + корсет/ топ-бра

Белые брюки корсет/ топ-бра

Ранее "Телеграф" писал, какие вещи летом 2022 года окончательно испортят ваш образ.

Теги:
#Мода #Тренды #Мода 2022