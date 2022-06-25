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Их время прошло: антитренды лета 2022, которые уничтожают ваш стиль (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Эти вещи уже утратили свою актуальность Новость обновлена 25 июня 2022, 07:57
Эти вещи уже утратили свою актуальность

От этих вещей стоит избавиться летом 2022 в первую очередь.

Все без исключения желают быть в тренде, выглядеть модно и стильно. Однако есть такие вещи, которые можно смело назвать устаревшими. Их практически невозможно интересно стилизовать, поэтому они лишь занимают место в гардеробе. От таких вещей нужно избавляться, даже не оправдывая из тем, что мода циклична, и эти вещи вскоре снова войдут в моду.

Стилист Вера, которая ведет в Инстаграм свой модный блог под ником styleme.by, рассказала, какие яркие тренды в 2022-м году уже угасли. Отметим, что вещи из этой подборки ранее были максимально популярны, однако их время прошло.

Главные антитренды лета 2022

Сумки с массивной цепью

Главные антитренды лета 2022

Шахматный принт

Главные антитренды лета 2022

Детские украшения

Главные антитренды лета 2022

Зеленый цвет

Главные антитренды лета 2022

Микро-сумки тоуты

Главные антитренды лета 2022

Браслеты с шармами

Главные антитренды лета 2022

Отложные воротнички

Главные антитренды лета 2022

Шнурки вокруг щиколотки

Главные антитренды лета 2022

Обувь с массивной цепью

Главные антитренды лета 2022

Ранее "Телеграф" писал, какие модели платьев самые модные летом 2022 года. А также мы рассказывали об актуальных солнцезащитных очках: есть варианты на любой вкус.

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#Мода #Женская мода #Стиль