Их время прошло: антитренды лета 2022, которые уничтожают ваш стиль (фото)
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От этих вещей стоит избавиться летом 2022 в первую очередь.
Все без исключения желают быть в тренде, выглядеть модно и стильно. Однако есть такие вещи, которые можно смело назвать устаревшими. Их практически невозможно интересно стилизовать, поэтому они лишь занимают место в гардеробе. От таких вещей нужно избавляться, даже не оправдывая из тем, что мода циклична, и эти вещи вскоре снова войдут в моду.
Стилист Вера, которая ведет в Инстаграм свой модный блог под ником styleme.by, рассказала, какие яркие тренды в 2022-м году уже угасли. Отметим, что вещи из этой подборки ранее были максимально популярны, однако их время прошло.
Главные антитренды лета 2022
Сумки с массивной цепью
Шахматный принт
Детские украшения
Зеленый цвет
Микро-сумки тоуты
Браслеты с шармами
Отложные воротнички
Шнурки вокруг щиколотки
Обувь с массивной цепью
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