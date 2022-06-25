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Будете королевой лета-2022! 5 способов сделать свой образ намного ярче (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Как разнообразит свой стиль летом 2022 года Новость обновлена 25 июня 2022, 20:03
Как разнообразит свой стиль летом 2022 года

Для придания индивидуальности вашему стилю помогут небольшие детали, которые сделают ваш образ более интересным

Летом очень скучно без изменений. Они необходимы как нашему гардеробу, так и образу в целом. Чем пополнить шкаф, чтобы вы могли проявить свою индивидуальность не теряясь в многочисленных трендах лета 2022 года, читайте ниже.

Базовые комплекты — это основа, а вот детали придают базе "изюминку" и ваше самовыражение, отмечают в модном блоге niyara_style в Инстаграме.

5 советов, как сделать образ интереснее

1. Добавляем цвет. Достаточно одного цветового акцента и ваш образ станет более интересным.

юбка девушка

2. Акцент на обувь. Обувь может стать акцентом вашего образа, как по цвету, так и по форме и фактуре.

обувь девушка

3. Сумка. Сумка всегда является дополнением вашего аутфита. Выбираем оригинальную вещь, которая будет выделять образ.

сумка девушка

4. Аксессуары. Акцент также можно создать за счет очков, ремней, шляпы, платка и т.д.

аксессуары девушка

5. Акцентные носки. Даже носки могут придать образ индивидуальности.

носки девушка

Ранее "Телеграф" писал, какие женские украшения в моде в летнем сезоне 2022 года.

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#Мода #Стиль #Мода 2022