Будете королевой лета-2022! 5 способов сделать свой образ намного ярче (фото)
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Для придания индивидуальности вашему стилю помогут небольшие детали, которые сделают ваш образ более интересным
Летом очень скучно без изменений. Они необходимы как нашему гардеробу, так и образу в целом. Чем пополнить шкаф, чтобы вы могли проявить свою индивидуальность не теряясь в многочисленных трендах лета 2022 года, читайте ниже.
Базовые комплекты — это основа, а вот детали придают базе "изюминку" и ваше самовыражение, отмечают в модном блоге niyara_style в Инстаграме.
5 советов, как сделать образ интереснее
1. Добавляем цвет. Достаточно одного цветового акцента и ваш образ станет более интересным.
2. Акцент на обувь. Обувь может стать акцентом вашего образа, как по цвету, так и по форме и фактуре.
3. Сумка. Сумка всегда является дополнением вашего аутфита. Выбираем оригинальную вещь, которая будет выделять образ.
4. Аксессуары. Акцент также можно создать за счет очков, ремней, шляпы, платка и т.д.
5. Акцентные носки. Даже носки могут придать образ индивидуальности.
Ранее "Телеграф" писал, какие женские украшения в моде в летнем сезоне 2022 года.