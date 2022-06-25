Антитренды обуви 2022: устаревшие модели, которые обязательно испортят образ этим летом (фото)

Эти модели были очень популярны в прошлых сезонах, поэтому там их лучше и оставить

К антитрендам относиться не только одежда, но и обувь. Поэтому прежде, чем отправляться на шопинг за новой парой, стоит поинтересоваться и их неактуальными моделями, чтобы летний образ не был испорчен.

Стилист Светлана в Инстаграме назвала устаревшую обувь лета 2022 года, а также рассказала об их стильных альтернативах. Будьте бдительны при выборе новой пары обуви, особенно на распродажах.

Кроссовки на танкетке

Несмотря на то, что в 2022 году мы будем носить обувь на платформе или грубой подошве и к этой категории относятся и кроссовки, но модель на танкетке оставьте в прошлом веке.

Туда же относим кроссовки, которые делают более женственными за счет добавления блестящих деталей, страз и дополнительных молний, но которые не несут никакого функционала.

Туфли на высоком каблуке и на платформе

Абсолютно неустойчивые и сильно не модные уже долгие годы. Классика сегодня — это каблук максимум 10 см, а лучше 5 см — такой не только смотрится аккуратнее, но и меньше нагрузки оказывает на стопу. Что касается платформы, она снова актуальна.

Босоножки на платформе и на тонком каблуке

Эти босоножки напоминают обувь постсоветской эпохи: грубая кожа и деревянная платформа. Здесь невозможно ничего исправить, босоножки безнадежно устарели.

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Массивные босоножки с широкими ремешками

Такие босоножки перетянут весь образ на сторону несовременности и безвкусия. Выбирайте максимально изящные и невесомые модели на тонких ремешках.

Балетки с круглым носом

Вместо них выбираем классические лодочки, плетенные сандалии с многочисленными ремешками или босоножки в спортивном стиле на ровной платформе.

Поговорив об антитрендах обуви этого лета, конечно стоит обратить внимание и на актуальные модели. О трендах обуви летнего сезона 2022 года "Телеграф" писал ранее.