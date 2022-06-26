Как правильно носить кроссовки летом 2022: ошибки, которые напрочь портят весь образ

Часто именно с правильным подбором обуви и бывают проблемы.

Обувь и аксессуары — это всегда важные элементы любого образа, поэтому не уделять их выбору должного внимания большая ошибка. Так как это достаточно мелкие вещи, иногда даже совсем незаметные, многие считают, что ими можно пренебречь. Однако чаще всего именно неправильно подобранная обувь напрочь портит весь образ. Недостаточно знать, какие туфли или босоножки актуальны в этом сезоне, а какие модели уже устарели, чтобы собрать идеальный образ.

Стилист Татьяна Белявина в своем блоге в Инстаграм отмечает, что одной из самой популярной и актуальной обуви вот уже несколько сезонов являются кроссовки. Однако многие модницы не знают как правильно их сочетать в своих образах, поэтому часто выглядят не стильно, а то и вовсе нелепо. Важно правильно выбирать стиль и дизайн кроссовок под каждый конкретный образ.

Какие кроссовки бывают:

лаконичного дизайна, минимального объема

лаконичного дизайна, объемные

со множеством деталей, минимального объема

со множеством деталей, объемные

Читайте также: Категория Мода Будете королевой лета-2022! 5 способов сделать свой образ намного ярче (фото) Для придания индивидуальности вашему стилю помогут небольшие детали, которые сделают ваш образ более интересным

Каждый вид кроссовой имеет свои особенности в ношении с другими вещами. Как правильно сочетать эти виды — читайте далее.

Как правильно носить кроссовки летом 2022

Чем женственнее образ, и чем больше в нем женственных деталей: воланы, расклешенная, летящая юбка, женственный принт (цветы, например), женственные цвета, — тем лаконичнее должны быть кроссовки.

Чем больше в образе спортивных элементов или простоты — тем вычурнее может быть отделка ваших кроссовок.

Чем больше объема в ваших вещах: объемные юбки (ярусы, широкий а-силуэт, много складок в плиссе), объемные рукава, брюки палаццо, верхи с сильным оверсайзом и т.п, — тем больше объема должно быть и в кроссовках.

Чем более лаконичного кроя ваши вещи — тем лаконичнее могут быть ваши кроссовки по объему.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выбрать модное платье этим летом: есть несколько нюансов, которые позволят вам оставаться стильной и современной.

Также мы писали, что в этом сезоне в моду вошли новые модели солнцезащитных очков. Узнайте, какие очки самые трендовые в 2022 году.