Самые модные принты лета 2022: вещи каких расцветок нужно обязательно добавить в свой гардероб (фото)

Лето — это время ярких и цветочных принтов и расцеток.

Лето — это всегда яркость и свежесть, а это значит, что такой же должна быть и ваша одежда. Когда если не летом добавить в свой гардероб вещи красочных оттенков и цветов, а также разнообразных принтов. Поэтому прежде чем отправиться за обновками в магазин, нужно ознакомиться с самыми модными вещами на это лето, а также с актуальными расцветками.

Экскурсом в мир принтов поделилась стилист Татьяна Белявина на своей странице в Инстаграм. Она назвала шесть самых актуальных принтов, отметив, что главное это правильно выбирать вещь, которая будет подходить и для лица и по фигуре.

Самые модные принты лета 2022

Крупные цветы — очень популярные принты этим летом. Однако с ними нужно быть очень осторожными и правильно их выбирать, чтобы не выглядеть "как тетка".

Полоска — самый "безопасный" с точки зрения влияния принт. Полоску можно выбирать в разную сторону, и даже по диагонали.

Горох — в моде разные размеры: от мелких до крупных.

Растительный принт — если не уверенны, что правильно подберете цветочный, лучше выбрать такой вариант.

Животный принт — принт, который на пике популярности уже несколько сезонов.

Графика — хороший вариант, однако главное, чтобы он вам подходил.

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