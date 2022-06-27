Летние маст хэвы: топ-8 вещей, которые должны быть в гардеробе каждой модницы (фото)

Главный тренд любого сезона – это умение оставаться собой, подчеркивая свою красоту одеждой, которая в первую очередь нравится именно вам.

Летняя пора – это отличный повод разобрать свой гардероб и купить массу новых и стильных новинок. Однако прежде чем отправляться по магазинам и скупать все, что нравиться, желательно ознакомиться с трендами лета 2022 года, если конечно вы хотите выглядеть стильно и модно.

Стилист Татьяна Базлова в своем модном блоге в Инстаграм составила подборку летних must-have вещей летнего гардероба 2022 года, которые точно подойдут всем. Базлова отмечает, что не обязательно скупать все эти вещи, даже если они вам не нравятся. Каждый гардероб — индивидуальный, однако будучи на шоппинге обратить внимание на следующие вещи.

Топ-8 вещей, которые должны быть в летнем гардеробе

Белые и/или голубые джинсы

Базовый кроптоп или майка

Универсальная джинсовка

Бермуды из денима или хлопковые

Белые кеды и сандалии/шлепанцы

Льняная вещь (рубашка, шорты, платье, комплект)

Акцентный топ или юбка/шорты

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выбрать модное платье этим летом: есть несколько нюансов, которые позволят вам оставаться стильной и современной.

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