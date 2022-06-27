Летние маст хэвы: топ-8 вещей, которые должны быть в гардеробе каждой модницы (фото)
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Главный тренд любого сезона – это умение оставаться собой, подчеркивая свою красоту одеждой, которая в первую очередь нравится именно вам.
Летняя пора – это отличный повод разобрать свой гардероб и купить массу новых и стильных новинок. Однако прежде чем отправляться по магазинам и скупать все, что нравиться, желательно ознакомиться с трендами лета 2022 года, если конечно вы хотите выглядеть стильно и модно.
Стилист Татьяна Базлова в своем модном блоге в Инстаграм составила подборку летних must-have вещей летнего гардероба 2022 года, которые точно подойдут всем. Базлова отмечает, что не обязательно скупать все эти вещи, даже если они вам не нравятся. Каждый гардероб — индивидуальный, однако будучи на шоппинге обратить внимание на следующие вещи.
Топ-8 вещей, которые должны быть в летнем гардеробе
Белые и/или голубые джинсы
Базовый кроптоп или майка
Универсальная джинсовка
Бермуды из денима или хлопковые
Белые кеды и сандалии/шлепанцы
Льняная вещь (рубашка, шорты, платье, комплект)
Акцентный топ или юбка/шорты
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