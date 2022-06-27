Какие юбки в моде этим летом: стилист назвала 8 трендов (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 113
В этом сезоне выбор трендовых моделей юбок впечатляет
Лето – время не только для платьев в романтическом или же минималистическом стилях, а и разнообразных юбок. Актуальными остаются фасоны с разрезами, натуральные ткани, кружево, кроше и яркие цвета.
Как передает "Телеграф", о трендовых юбках этого лета рассказала стилист Диля Рошканяну на своей странице в Instagram. Обилие расцветок и фасонов понравится даже самой заядлой моднице.
Юбки изо льна
Натуральные ткани наиболее комфортный вариант для лета.
Атласные юбки
Атлас добавит вашему образу изысканности и женственности.
Высокие разрезы
Лето – пора для самых горячих образов. Разрез поможет сделать ваш лук сексуальным, но не вульгарным.
Мини ярких расцветок и с принтами
Короткая длина юбки покажет летний загар и подчеркнет ноги. Насыщенные цвета этим летом в моде.
Юбки из кружева и шитья
Летом можете поэкспериментировать с фактурой и примерить юбки, к примеру, кружевные. Это может быть даже ручная работа.
Кроше и летний трикотаж
В теплое время года модницы выбирают оригинальные фасоны юбок, вязаных крючком.
Джинсовые юбки
В более прохладную погоду можно надевать длину миди и макси, а вот в жару лучше выбирайте джинсовую миниюбку – и красиво, и практично.
Низкая посадка
Снова обрела актуальность низкая посадка юбок, но будьте внимательны с пропорциями в вашем образе.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие принты и расцветки в моде летом 2022 года. А также мы писали о том, как правильно носить кроссовки летом: есть ошибки, которые могут допускать даже самые продвинутые модницы.