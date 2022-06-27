Пять самых трендовых платьев этого лета: точно не останетесь незамеченной (фото)
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В летнем гардеробе каждой модницы должно быть несколько платьев
Летом-2022 начался настоящий бум на платья: в моде и романтичные, и мини, и минималистические, и с разрезами и акцентными рукавами. Есть как минимум 5 трендовых фасонов, на которые вы обязаны обратить внимание.
Как сообщает "Телеграф", о самых трендовых платьях этого лета рассказала стилист Диля Рошканяну на своей странице в Instagram. По ее словам, в летнем гардеробе должно быть как минимум пять платьев.
Платье из шитья
Ткань, декорированная орнаментом, рисунками и прорезными узорами, придает изделию неповторимой изысканности. К тому же, это идеальный вариант для летней жары.
Романтичное
Если вам близки нежные и утонченные образы, то платья в романтическом стиле ваш выбор. Между тем, при сочетании с более грубыми элементами – обувью и аксессуарами – такие фасоны еще больше подчеркнут вашу женственность.
Мини
Когда, как не летом, надевать самые короткие платья. Главное помните, что мини может быть красивым, а не вульгарным.
Белое платье
Белый цвет – мастхэв для этого лета. Более того, можно примерить платье в образе total white.
Для особого случая
Такое платье должно быть у каждой девушки. Оно индивидуально, а его главная задача – подчеркнуть ваши достоинства.
Ранее "Телеграф" писал, какие юбки носят летом-2022 лучшие модницы. А еще мы рассказывали о самых трендовых принтах и расцветках этого сезона.