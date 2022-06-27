Они все портят: 5 деталей в одежде, которых стоит всегда избегать (фото)

Есть детали, которые могут существенно подпортить ваши отношения с вещью

Есть некоторые детали в одежде, о которых стоит знать заранее, так как они создадут проблемы. Они относятся к модным антитрендам 2022 года.

Детали, описанные ниже, очень легко подпортят даже самый дорогой образ, отмечает стилист Татьяна Белявина. Например, вы представляли, что эта юбка или блуза вас будет украшать, а на деле в зеркале вы видите совсем другую картину. Вы в голове уже сложили несколько комплектов с новой вещью, а она, предательница, подвела!

5 деталей в одежде, которые портят образ раз и навсегда

Кулиска

Если это на спортивных брюках, то претензий к ней нет. А вот если это на плечевом изделии, то:

выглядит не всегда опрятно

добавляет очков в сторону неактуальности

забирает сантиметры талии, особенно обидно, когда талия не очень выраженная

если расположена по низу изделия, то лишает вариативности заправки

если, как декоративный элемент, то чаще всего антистильный вариант

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Резинка в районе талии или бедер

Работает также, как кулиска. Очень не удобно, если есть мало мальский живот, так как всегда задирается и лезет выше. Поэтому, если не хотите все время одергивать вашу блузу или платье, не стоит выбирать их с резинкой.

Резинка на юбке/брюках

Если вам не все равно, как вы выглядите, то не выбираем резинку, так как она:

лишает вас талии

добавляет объем сразу после талии

дает образ бабы на чайнике

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Бантик и рюши на поясе

Такое оформление лишает вас талии (исключение, если она у вас очень выраженная), а также вариантов заправки, так как вы будете только заправлять верх в низ.

Мягкая ткань

Определите, будет вещь сильно мяться или нет. Нужно взять край изделия и сжать в кулаке, а затем посмотреть на сколько сильно помялась ткань. Но если вещи заранее мятые уже в магазине, то зачем выбирать вещь, которая заранее плохо выглядит?

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