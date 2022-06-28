Восемь самых горячих трендов лета: это должно быть в вашем гардеробе (фото)

Добавьте в ваш гардероб актуальную одежду и обувь, чтобы быть этим летом самой стильной

При выборе must-have вещей летнего гардероба обязательно обратите внимание на самую трендовую одежду и аксессуары этого сезона. Остаются актуальными этномотивы и милитари, мюли и вязаные сумки.

Как сообщает "Телеграф", о правилах подбора летнего гардероба рассказывает стилист Яна Платонова в Instagram. По ее словам, даже самая заядлая модница будет довольна разнообразием в этом сезоне.

Вышиванки и этномотивы

Этнические мотивы могут дополнит как кэжуал-образ, так и лук в спортивном стиле.

Этностиль в трендах

Брюки карго

Благодаря интересу к стилю милитари брюки карго обрели свежую волну актуальности.

Самый модный фасон брюк

Вязаные сумки

Необычный аксессуар станет изюминкой вашего образа.

Оригинальные сумки

Украшения из эмали

Разнообразные и практичные украшения из эмали остаются на пике популярности.

Дополните образ украшениями

Обувь на платформе

Платформа все еще в моде, но важно выбирать современные модели.

Ультрамодная модель босоножек и туфель

Клоги

Ультратрендовый вариант обуви – клоги.

Выбор главных модниц

"Голый" трикотаж

Вещи из трикотажа остаются актуальными и для летнего гардероба.

Трикотажные изделия носят и летом

Мюли

Эта модель обуви полюбилась уже многим, смело продолжайте носить мюли и в летнюю пору.

И стильно, и удобно

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие модные принты и цвета добавить в свой гардероб летом. А также мы писали о главных правилах ношения кроссовок в летний период.