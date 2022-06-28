Восемь самых горячих трендов лета: это должно быть в вашем гардеробе (фото)
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Добавьте в ваш гардероб актуальную одежду и обувь, чтобы быть этим летом самой стильной
При выборе must-have вещей летнего гардероба обязательно обратите внимание на самую трендовую одежду и аксессуары этого сезона. Остаются актуальными этномотивы и милитари, мюли и вязаные сумки.
Как сообщает "Телеграф", о правилах подбора летнего гардероба рассказывает стилист Яна Платонова в Instagram. По ее словам, даже самая заядлая модница будет довольна разнообразием в этом сезоне.
Вышиванки и этномотивы
Этнические мотивы могут дополнит как кэжуал-образ, так и лук в спортивном стиле.
Брюки карго
Благодаря интересу к стилю милитари брюки карго обрели свежую волну актуальности.
Вязаные сумки
Необычный аксессуар станет изюминкой вашего образа.
Украшения из эмали
Разнообразные и практичные украшения из эмали остаются на пике популярности.
Обувь на платформе
Платформа все еще в моде, но важно выбирать современные модели.
Клоги
Ультратрендовый вариант обуви – клоги.
"Голый" трикотаж
Вещи из трикотажа остаются актуальными и для летнего гардероба.
Мюли
Эта модель обуви полюбилась уже многим, смело продолжайте носить мюли и в летнюю пору.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие модные принты и цвета добавить в свой гардероб летом. А также мы писали о главных правилах ношения кроссовок в летний период.