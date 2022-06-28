Какие прически в моде этим летом: 9 трендовых стрижек и укладок (фото)
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Прическа завершает образ, поэтому важно знать тренды этого сезона
Стильный летний лук зависит не только от трендовой одежды и правильно подобранных аксессуаров, а и от вашей прически. Да, мода на стрижки и укладки тоже меняется каждый сезон.
Как сообщает "Телеграф", модной шпаргалкой по прическам делится стилист Ольга Льдокова на своей странице в Instagram. По ее словам, нестильная и неопрятная прическа испортит даже самый трендовый и продуманный образ.
Каре
Такой вариант прически идет почти всем и, пожалуй, в любое время года остается актуальным. Поэтому смело экспериментируйте с длиной и формой. В тренде и градуированный, и ровный срез.
Пикси
Трендовости такой стрижке добавят слои и короткая челка. Интересно, что подобная прическа подойдет как обладательницам прямых волос, так и девушкам с кудрями.
Эффект влажных волос
Такая укладка подойдет для торжественного выхода или эффектной фотосессии. Но будьте аккуратны, нанося средство, иначе волосы будут выглядеть грязными.
Низкий хвост
Этот вариант прически наиболее подходит для делового лука. К тому же, низкий хвост можно собрать легко и быстро утром и пойти в офис.
Длинные волосы
Летом-2022 в тренде стрижка слоями и прямой пробор. Главное, чтобы ваши волосы были здоровыми.
Сессон
Самая удачная стрижка для девушек с мягкими чертами лица или густыми волосами.
Пучок
Незаменимая прическа в жаркое время. Собранные таким способом волосы, а-ля красивая небрежность, уместны как на отдыхе, так и на работе.
Косы
Косы не выходят из моды, только меняются вариации причесок с косами. Так, две тонкие косы у лица, какие полюбились нам за последнее время, остаются актуальными и летом. Также можно заплести косы с использованием пирсинга для волос.
Асимметричная стрижка
Выбритая часть головы или косая челка добавят вашей стрижке модной асимметричности.
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