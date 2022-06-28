Какие прически в моде этим летом: 9 трендовых стрижек и укладок (фото)

Прическа завершает образ, поэтому важно знать тренды этого сезона

Стильный летний лук зависит не только от трендовой одежды и правильно подобранных аксессуаров, а и от вашей прически. Да, мода на стрижки и укладки тоже меняется каждый сезон.

Как сообщает "Телеграф", модной шпаргалкой по прическам делится стилист Ольга Льдокова на своей странице в Instagram. По ее словам, нестильная и неопрятная прическа испортит даже самый трендовый и продуманный образ.

Каре

Такой вариант прически идет почти всем и, пожалуй, в любое время года остается актуальным. Поэтому смело экспериментируйте с длиной и формой. В тренде и градуированный, и ровный срез.

Идет всем

Пикси

Трендовости такой стрижке добавят слои и короткая челка. Интересно, что подобная прическа подойдет как обладательницам прямых волос, так и девушкам с кудрями.

Модная прическа этим летом

Эффект влажных волос

Такая укладка подойдет для торжественного выхода или эффектной фотосессии. Но будьте аккуратны, нанося средство, иначе волосы будут выглядеть грязными.

Трендовая укладка

Низкий хвост

Этот вариант прически наиболее подходит для делового лука. К тому же, низкий хвост можно собрать легко и быстро утром и пойти в офис.

Лаконично и со вкусом

Длинные волосы

Летом-2022 в тренде стрижка слоями и прямой пробор. Главное, чтобы ваши волосы были здоровыми.

Длина актуальна в любой сезон

Сессон

Самая удачная стрижка для девушек с мягкими чертами лица или густыми волосами.

Топовый вариант стрижки

Пучок

Незаменимая прическа в жаркое время. Собранные таким способом волосы, а-ля красивая небрежность, уместны как на отдыхе, так и на работе.

Простая и удобная прическа

Косы

Косы не выходят из моды, только меняются вариации причесок с косами. Так, две тонкие косы у лица, какие полюбились нам за последнее время, остаются актуальными и летом. Также можно заплести косы с использованием пирсинга для волос.

Косы в тренде

Асимметричная стрижка

Выбритая часть головы или косая челка добавят вашей стрижке модной асимметричности.

Асимметричная стрижка

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