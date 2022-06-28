Как скрыть несовершенства фигуры на пляже: модные уловки (фото)
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Пляжные платья, как и любая одежда, бывают базовыми и трендовыми.
Платья – это всегда просто, удобно и красиво, и когда их носить как не летом, ведь именно для этой жаркой поры их существует огромное количество различных фасонов: легкие, воздушные, романтичные, мини и миди, и в полоску, в цветочек, и т.д. Более того, у платья есть одна "суперспособность": правильно подобранный фасон поможет скрыть любые недостатки фигуры, даже на пляже.
Стилист Ирина Катыхина в своем модном блоге в Инстаграм рассказала, какие модели пляжной одежды помогут не только защититься от солнышка, но и помогут скрыть все несовершенства фигуры, и при этом выглядеть женственно, эффектно и стильно.
Стилист отмечает, что туника, пляжное платье или накидка должны быть выполнена из материала, который быстро сохнет и не пропускает солнце. Лучшие варианты — это хлопок, шёлк или шифон.
Базовые пляжные платья:
- Рубашки оверсайз и платья-рубашки.
- Платья, выполненные в черном цвете, которые подойдут к любому купальнику.
Актуальные в 2022 году модели пляжных платьев и накидок:
- Самым популярным будет белый цвет, а так же пастельные оттенки.
- Отделка бахромой.
- Вязаные модели.
- Длина мини или миди.
- Анималистический принт, в полоску и принт в горох.
- Силуэт — как приталенный, так и свободный.
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