От классики до ярких вызывающих цветов: тренды маникюра на лето 2022 (фото)
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Ухоженные руки с красивым маникюром — неотъемлемая часть стильного образа.
Чтобы выглядеть стильно и красиво летом 2022 года, важно не только подбирать знать о трендах в одежде, но и непременно стоит подбирать актуальные и прически и стрижки, а также делать модный маникюр. Красивые и ухоженные руки — без сомнения улучшат ваш аутфит.
Один из самых сложных выборов для каждой девушки на маникюре — это выбор цвета лака. Мастера маникюра часто предлагают своим клиенткам очень огромный выбор цветов и оттенков, что только запутывает модниц. Однако зная все самые популярные и актуальные в 2022-м году оттенки, вы сможете сделать свой выбор намного быстрее. О самых модных цветах лаков с учетом тенденций по версии института Pantone, пишет издание "Женский мир".
Тенденции и тренды сезонного дизайна ногтей 2022 предлагают женщинам как утонченный летний маникюр, так и игривый и яркий дизайн.
Маникюр на лето 2022: самые стильные цвета и оттенки
- Классический белый – символ чистоты и безграничного внутреннего мира.
- Нежный песочно-бежевый оттенок — можно использовать как самостоятельное покрытие, так и в сочетании с дизайном.
- Зеленый пастельный — отлично сочетается с розовыми оттенками.
- Светло-серый оттенок — чтобы цвет не казался скучным, можно разбавить его дизайном.
- Сине-зеленые оттенки.
- Теплые кофейные оттенки.
- Пурпурный маникюр.
- Страстный красный – цвет, который заряжает оптимизмом.
- Желтые оттенки — цвет солнца.
- Ярко-розовые оттенки.
- Романтичный нежно-розовый оттенок.
- Небесно-голубой цвет.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие солнцезащитные очки в моде в этом сезоне. А также мы писали, какие тренды этого лета сделают ваш гардероб самым стильным.