От классики до ярких вызывающих цветов: тренды маникюра на лето 2022 (фото)

Ухоженные руки с красивым маникюром — неотъемлемая часть стильного образа.

Чтобы выглядеть стильно и красиво летом 2022 года, важно не только подбирать знать о трендах в одежде, но и непременно стоит подбирать актуальные и прически и стрижки, а также делать модный маникюр. Красивые и ухоженные руки — без сомнения улучшат ваш аутфит.

Один из самых сложных выборов для каждой девушки на маникюре — это выбор цвета лака. Мастера маникюра часто предлагают своим клиенткам очень огромный выбор цветов и оттенков, что только запутывает модниц. Однако зная все самые популярные и актуальные в 2022-м году оттенки, вы сможете сделать свой выбор намного быстрее. О самых модных цветах лаков с учетом тенденций по версии института Pantone, пишет издание "Женский мир".

Тенденции и тренды сезонного дизайна ногтей 2022 предлагают женщинам как утонченный летний маникюр, так и игривый и яркий дизайн.

Маникюр на лето 2022: самые стильные цвета и оттенки

Классический белый – символ чистоты и безграничного внутреннего мира.

Нежный песочно-бежевый оттенок — можно использовать как самостоятельное покрытие, так и в сочетании с дизайном.

Зеленый пастельный — отлично сочетается с розовыми оттенками.

Светло-серый оттенок — чтобы цвет не казался скучным, можно разбавить его дизайном.

Сине-зеленые оттенки.

Теплые кофейные оттенки.

Пурпурный маникюр.

Страстный красный – цвет, который заряжает оптимизмом.

Желтые оттенки — цвет солнца.

Ярко-розовые оттенки.

Романтичный нежно-розовый оттенок.

Небесно-голубой цвет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие солнцезащитные очки в моде в этом сезоне. А также мы писали, какие тренды этого лета сделают ваш гардероб самым стильным.